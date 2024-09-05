Rusya: Türkiye BRICS’e başvurdu

Türkiye'nin Batı'nın kurumlarına karşı alternatif olarak görülen BRICS’e olası üyeliği konusunda Rusya bir açıklama yaptı. BRICS dönem başkanı Rusya'da, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu belirtti. Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyleyen Uşakov, “Türkiye, tam üyelik başvurusunu sundu. Değerlendireceğiz” dedi.

ERDOĞAN ZİRVEYE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ekim ayında Kazan'daki BRICS Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın 22-24 Ekim'deki zirvede olacağı kaydedildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız BRICS'e üye olmak istediğimizi daha önce defalarca dile getirdi” demişti.

İLK NATO ÜLKESİ OLACAK

Ankara'nın üyeliğe kabul edilmesi halinde Türkiye, BRICS grubundaki ilk NATO ülkesi olacak. Kısa süre önce Azerbaycan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de görüşmelerinin ardından BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı. Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel iş birliğini amaçlayan bir organizasyon.







