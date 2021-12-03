Rusya-Ukrayna analizlerinin vazgeçilmezi: Bayraktar TB2 SİHA

Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass krizi devam ediyor. Çatışmanın eşiğine gelen iki ülke, uluslararası medyanın da yakın takibinde. Basın kuruluşlarının analiz haberlerinde mutlaka yer verilen bir unsur daha var: Türk SİHA'sı Bayraktar TB2.
Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan Türk SİHA'larının gidişatı değiştirebileceğinden bahseden son kuruluş Forbes oldu.
"BAYRAKTAR TB2 SONUCU ETKİLEYEBİLİR" "Drone'lar Ukrayna Savaşında Dengeyi Değiştirebilir - Rusya için" başlıklı bir yazı yayımlayan Amerikan Forbes dergisi, haberde Bayraktar TB2'yle ilgili şu ifadelere yer verdi: Türkiye'den tedarik edilen TB2 Bayraktar insansız hava araçları, Kafkaslar, Libya ve Suriye'de oyunun kurallarını değiştirdi. Rusya-Ukrayna çatışmasının sonucunu etkileyebilir.
Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı TB2 Bayraktar insansız hava araçları, lazer güdümlü füzelerle Ermenistan tanklarını ve diğer araçları parçaladı.
"RUSLARI HER YERDE ÇARESİZ BIRAKTI"
Rusya'nın Ermenistan'a sağladığı hava savunma sistemleri, onları durdurmakta çaresiz kaldı. Rus donanımlarına Suriye ve Libya'dakine benzer şekilde ağır kayıplar verdirdi. Rus ordusu, Türk TB2 insansız hava aracını Ukrayna kuvvetleri için bir kuvvet çarpanı olarak kabul ediyor.
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Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA Rus yanlısı güçleri vurdu
Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını imha etti. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.
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Ukrayna sokaklarında sergilenen Bayraktar TB2'ye büyük ilgi
Ukrayna'da 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü'ne hazırlık provalarında insansız hava aracı (İHA) Bayraktar TB2 sokaklarda sergilendi. Askeri geçit töreni için yapılan son provada Bayraktar TB2 izleyenlerin ilgi odağı oldu. Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
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Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) ilk kez Avrupa'da kullanılması dengeleri değiştirdi, ödü kopan Ruslar havalanan uçağı 'acil' koduyla duyurdu.<br>
Rus medyası Ekim ayı sonunda Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ayrılıkçıları vurmasıyla başlayan dönemde neredeyse her gün yeni haberlere yer veriyor.<br>
Türkiye'den kalkış yapan bir kargo uçağının rotasının Ukrayna olduğunu bildiren Rus medyası, söz konusu uçakta yeni Bayraktar TB2'lerin sevk edildiğini ileri sürdü.<br>
Rus askeri araştırmacı Akim Apachev, gelişmeyi 'acil' olarak niteleyip \"Ukrayna Il-76'sı şu anda gizlice 'Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor. Uçak Tekirdağ Çorlu'dan havalandı\" ifadesini kullandı.<br>
Bölgenin Bayraktar insansız hava araçlarının eğitim sahası olduğunu kaydeden Apachev, kargo uçağının ise Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Odesa'ya iniş yaptığını iddia etti.<br>
Askeri gözlemci Akim Apachev, ilk saldırının ardından yine Rus medyasına konuşmuş, Kiev yönetiminin elindeki 30 insansız hava aracının yalnızca Donbas için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu savunmuştu.<br>
Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlatmıştı: \"Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı.<br>
Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna ordusu 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk.\"<br>
DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU <br>Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.
Ukrayna'nın ilk saldırının ardından yeni Bayraktar TB2'ler alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.
Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini bildirdi. Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasının yok edildiğini yazdı.<br>
Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.<br>
DENGELER DEĞİŞTİ <br>İngiltere'nin Rusya'ya karşı imzaladığı anlaşma 'Savaşa hazır' manşetleriyle duyurulurken, Ukrayna parlamentosu geçen hafta sınır muhafızlarının ateşli silah ve askeri ekipman kullanmasına izin veren düzenlemeyi onayladı.
İngiltere, Rusya ile yaşanan gerginlikler nedeniyle Ukrayna'ya savaş gemileri ve füze satma kararı aldı. İngiliz basını, Moskova'nın tüylerini diken diken eden anlaşmayı 'Savaşa hazır' başlıklarıyla sundu. Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova, Batılı ülkelerin Kiev yönetimini cesaretlendirdiğini ileri sürdü.<br>
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, binlerce göçmenin Polonya sınırında mültecilerin kamp kurmasıyla birlikte artan Rus saldırganlığına karşı, Ukrayna'nın deniz yeteneklerini geliştirmeyi kabul etti. Varşova yönetimi, Vladimir Putin'i sınır krizini Belarus diktatörü Alexander Lukaşenko ile birlikte düzenlemekle suçluyor.<br>
Kasım ayı başlarında İngiltere, denizdeki varlığını geliştirmesi için Ukrayna ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşma sayesinde, Kiev İngiliz savaş gemileri ve füzeleri satın almak için İngiltere'den kredi bulabilecek.<br>
Anlaşma, iki mayın önlem gemisinin satın alımını, sekiz füze gemisinin ortak üretimini, silah sistemlerinin teslimatını ve mevcut gemileri güçlendirmeyi içerecek. Ayrıca deniz altyapısının inşası için ülkeye bir firkateynin ortak üretimi ve teknik desteği sağlanacak.<br>
Ben Wallace, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Yuriyovych Reznikov ile yaptığı ortak açıklamada, İngiltere'nin 'Ukrayna halkıyla omuz omuza olduğunu' söyledi. Açıklamada, \"Hükümetlerimizin düşman olma veya herhangi bir şekilde Rusya Federasyonu'nu stratejik olarak kuşatma veya baltalama arzusu yoktur. Rusya'nın Ukrayna sınırları etrafındaki askeri yığınağı ve faaliyetinden endişe duyuyoruz\" denildi.<br>
İngiltere'nin Ukrayna'ya 600 asker gönderiyor olması da, Moskova'yı çileden çıkarmış durumda. Rus medyası, Rus yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ordusunu Tochka-U füzeleriyle vurmaya hazırlandığını yazdı.<br>
UYDUDAN APAÇIK GÖRÜNDÜ <br>ABD merkezli Maxar Technologies tarafından yayınlanan fotoğraflarda, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna sınırına yaptığı devasa yığınağın büyüdüğü açık şekilde görüldü.
Fotoğrafları yorumlayan Amerikan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) uzmanları, yaklaşık 10 bin insanın yaşadığı sınır kenti Yelnya'daki askeri tesislerin son günlerde yüzde 17 arttığını söylüyor.<br>
Analizlere göre, Bayraktar TB2 SİHA'ların devreye girmesiyle savaş uçaklarını ve tanklarını Ukrayna sınırına gönderen Putin ateş hattında yaklaşık 100 bin asker bekletiyor.<br>
Öyle ki, askeri birliklerden bazıları 2 bin mil (3 bin 200 kilometre) uzaklıktaki Novosibirsk'ten Yelnya'ya getirildi. Uydudan alınan karelerde Yelnya'da 1200'ü aşkın tank göze çarpıyor.<br>
Askeri üste T-80U tankları, İskender kısa menzilli balistik füze sistemleri, 2S1 Gvozdika ve 2S19 Msta obüsleri, BM-21 çoklu roket atarlar, karadan havaya füze sistemleri ve TOS-1 ağır roket sistemleri var.<br>
ARADA FARK VAR <br>Ukrayna sınırına yakın Rus kasabası Yelnya yakınlarında tankların, zırhlı birimlerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin biriktiğini gösteren bir önceki uydu görüntüleri, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı.
Politico haber kaynağı, uydu fotoğraflarının, Rusya'nın bu baharda büyük bir yığınağın ardından Ukrayna sınırına bir kez daha asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki son haberleri doğruladığını bildirmişti.<br>
NATO'DAN NET MESAJ <br>NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığını kaydetti.
Stoltenberg, \"Şimdi Rusya'ya tansiyonu düşürme konusunda net bir mesaj göndermenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Şeffaf olun ve Ukrayna ile çevresindeki durumun tırmanmasından kaçının\" dedi.<br>
ABD: PUTİN'İN NİYETİNİ BİLMİYORUZ <br>ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, Ukrayna sınırındaki askeri yığınaktan duydukları kaygıyı dile getirip Rusya lideri Putin'in tam olarak ne yapmaya çalıştığını bilmediklerini söyledi.
ABD merkezli kar amacı gütmeyen analiz grubu CNA'nın Rusya araştırmaları programı direktörü Michael Kofman, geçtiğimiz haftalarda Washington Post'a verdiği demeçte, ortada şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak, \"Mesele şu ki, bu bir tatbikat değil. Bir eğitim egzersizi gibi de görünmüyor. Bir şeyler oluyor ama tam olarak ne oluyor?\" diye konuşmuştu.<br>
PLANLAR GÖZDEN GEÇİRİLİYOR <br>Öte yandan, Ukrayna ile savaşın eşiğindeki Moskova, Kiev'in Türkiye'den Bayraktar satın alması üzerine planlarını gözden geçirmek durumunda kaldı. Kremlin yönetimi şu ana kadar bununla ilgili ne yapacağını henüz tam anlayamamış durumda.
Rus basını, Türkiye'nin ayrıca Ukrayna'ya ek Bayraktar şok drone'ları satmaya başladığını ileri sürdü. Haberlere göre, söz konusu insansız hava araçlarından biri Keşan yakınlarındaki bir hava üssünden uçarken görüldü ve akşam saatlerinde Ukrayna toprakları üzerinde gözlemlendi.<br>
Donetsk'teki Rus yanlısı ayrılıkçı milisler ise, çaresiz. Telegraph konuşmalarında, “Bayraktar, Donetsk'te cephe hattında uçmaya başladı. Telmanovo yönünde mevzilerimizi aştı ve şimdi Dokuchaevsk yönünde ilerliyor\" sözleri duyuldu.<br>
Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı.<br>
Ruslar paniğe kapıldı: Bayraktar TB2'yi 'acil' koduyla duyurdular
Avrupa'daki ilk saldırıdan yaklaşık bir ay sonra Türkiye'den havalanan bir uçağın rotasını izleyen Rus medyası, "Türk kuşları'nın yeni parçalarını taşıyor" başlığıyla haberi verdi.