Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen Evgenii Serebriakov isimli kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Operasyonun detayları da ortaya çıktı.
Rusya Interpol Birimi yetkilileri, İnterpol/Europol Daire Başkanlığı'nı telefonla arayarak, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile Türkiye'ye geldiği” bilgisi iletildi.
- Yapılan incelemeler sonucu:
- Şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı,
- Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı,
- Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edildi.
Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlandı. Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yakalandı.