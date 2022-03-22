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TEKİRDAĞ

Rusya- Ukrayna savaşı tekstil sektörünü olumsuz etkiledi

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat, Türkiye'nin tekstil ürünleri ihracatı yaptığı ilk 20 ülke arasında Rusya ve Ukrayna'nın da bulunması nedeniyle sektör olumsuz etkilendi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu üyesi Erdim Noyan, savaşın sektörü büyük sıkıntıda bıraktığını belirtti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan da "Temennimiz bir an önce savaşın son bulup şu an beklemeye alınan siparişlerimizi ya da gelecek siparişlerimizi hızlı bir şekilde üretip sevk etmek, göndermek." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Rusyanın Ukrayna harekatı tekstil sektörünü olumsuz etkiledi.
Rusya'nın Ukrayna harekatı, tekstil sektörünü olumsuz etkiledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü askeri harekat Türkiye'deki tekstil sektörünü olumsuz etkiledi. Rusya'ya yıllık 1 milyar, Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık ihracat yapan sektörün temsilcileri, savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, savaşın sektörde büyük sıkıntılar yarattığını belirterek şunları söyledi:

"İhracatı halen gerçekleşmeyen mamül ve yarı mamül ürünlerin büyük bir kısmı sipariş iptali nedeniyle üreticiler iç piyasada maliyetlerinin altında elden çıkarmak durumunda kalmaktadır. İhracatı gerçekleşen siparişlerde ise, ihracatçılarımız taahhütlerini yerine getirmek için alternatif rota seçmek zorunda kalmakta bu durum da zaman ve maliyet yönüyle sıkıntı yaratmaktadır. Ayrıca rublenin dolar karşısında değer kaybı, hangi pariteye göre değerlendirileceği soru işareti yaratmaktadır.

Bu coğrafyada ortaya çıkan savaş sebebiyle; bankacılık sistemlerine konulan kısıtlamalar, ambargolar ve savaşa konu ülkelerin kendi içerisindeki belirsizlikler ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde sıkıntı yaşatmaktadır. Savaş nedeniyle olağanüstü durumlar yaşadığımız bu günlerde, Eximbank'tan kullanılan reeskont kredisi kullanım şartı olan döviz bozdurma işleminin 'savaş nedeni ile mücbir sebep' kapsamında sayılmasına da ihtiyaç vardır"

'Sanayicilerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır'

Noyan, sıkıntı nedeniyle bazı tesislerde ücretsiz izin gibi tedbirler alınmaya başladığını ifade ederek, " Diğer önemli sorun ise Rusya'da tekstil sektörüne yatırım yapan sanayicilerimiz; ham madde, üretim, finans ve pazarlama gibi konularda çok büyük sıkıntı yaşamaktadır. Özetle, Rusya, Ukrayna savaşı, tekstil sektöründe özellikle örgü kumaş, dokuma kumaş, ev tekstili konusunda üretim yapan sanayicilerimizi büyük sıkıntıda bırakmıştır. İhracattaki düşüş nedeniyle bazı tesislerde istihdam konusunda ücretsiz izin gibi tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur. Savaşın bir an önce bitmesi, özellikle pandemi nedeniyle zor dönem geçiren tekstil sektörü için büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

'Savaş bizi de üyelerimizi de etkiledi'

MÜSİAD Tekirdağ Başkanı Ramazan Doğan da, Rusya'nın Türkiye'nin tekstil ürünü ihraç ettiği ilk 10, Ukrayna'nın ise ilk 20 ülke içinde bulunduğunu söyledi. Rusya'ya yıllık 1 milyar, Ukrayna'ya da yıllık 500 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Tekstil sektörü bizim Rusya ve Ukrayna'yla çok iç içe olmuş olduğumuz yıllardır ihracat ve yapmış olduğumuz ülkelerden. Rusya'yla olan ihracatımız 1 milyar dolara yaklaşık Ukrayna'ya olan da tekstil sektörüyle alakalı 500 milyon dolara yakın ihracatımız var. Şu anki savaş nedeniyle hem imalat yönünde, özellikle enerji ve emtia sıkıntılarından dolayı artışlarımız var ve şu an orada siparişlerimizin beklemeye alınması ve bazı firmalarımızın paralarını tasdik edememe gibi yaptırımlardan dolayı problemleri var. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntılar bunlar. Sezon yeni başlarken siparişleri var ve şu an devam eden fuarlar var. Fuarlarda yaklaşık 200-300 milyon dolarlık siparişleri bu yıl 1 milyar dolara çıkarma gibi hedefler vardı. Ama bu savaş sebebiyle tabii ki bizi de üyelerimizi de olumsuz etkiledi. Temennimiz bir an önce savaşın son bulup siparişlerimizi şu an beklemeye alınan siparişlerimizi ya da gelecek siparişlerimizi hızlı bir şekilde üretip sevk etmek, göndermek."

'Rusya da, Ukrayna da önemli pazar'

Rusya ve Ukrayna'nın tekstil için önemli bir pazar olduğunu söyleyen Doğan, "Tabii ki zaten bizim tekstil sektörü olarak yaklaşık yıllık 7 milyar dolar gibi bir ihracatımız var. Bu aslında Rusya ve Ukrayna bizim için önemli bir pazar. Ama sektörümüz şu an farklı ülkelere, Avrupa ülkeleri özellikle Amerika başta olmak üzere buradaki pazarlara biraz daha yönelecek. Ortadoğu da olabilir. Burada biz farklı pazarlar arayışı içinde zaten her zaman vardı. Hedef, 10 milyar dolara çıkarmaktı bu ihracatı. İnşallah farklı pazarlarla bu rakamları biz tekrar telafi edip hedeflerimize ulaşacağız. Bizim Trakya ve özellikle Tekirdağ özelinde güçlü tekstil firmalarımız var. Bu hazır giyim, konfeksiyon ve perde olmak üzere yaklaşık yıllık 100 milyon doları geçen biz tekstil ihracatımız var. Tabii burada güçlü şirketlerimiz de var. Şu anki bu problem istihdamımıza da belki bir nebze etkilese de inşallah biz yıl içinde farklı pazarlarla bu istihdamı arttırarak edeceğimize inanıyoruz" dedi.

'Müşterilerimiz bazı siparişlerini iptal etmeye başladı'

Tekstilci Mesut Çoban ise, savaş nedeniyle siparişleri iptal edilmeye başlandığını kaydederek şunları söyledi:

"Biz tekstil olarak büyük bir sektörüz ve bahsettiğimiz sektörün içerisinde iplik sektörüyle biz uğraşıyoruz. Ham madde kısmındayız ama tüm sektör ciddi anlamda Rusya'ya bağlı olarak çalışıyor. Yani Rusya bizim pazarımızın yaklaşık yüzde 20-25 civarında etkileyicisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda baktığımız zaman Rusya'dan etkilenmemek mümkün değil. Burada hem Rusya hem Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna tarafı da doğal olarak yine bizi etkiliyor. Ukrayna da bizim için büyük bir alıcıydı.

Bu bağlamda bizim Ukrayna ve Rusya savaşından ihracat anlamında ihracat yönlü olarak etkilendiğimizi söyleyebilirim. Müşterilerimiz bazı siparişlerini iptal etmeye başladı. Yine alacaklarını alamamaya başlayan müşterilerimiz olduğunu görüyoruz, direkt duran bir piyasayla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Yani fabrikalarımızı durdurma şansımız yok. Fabrikalarda ciddi anlamda bir personel istihdamımız söz konusu. Bugün için yaptığımız iplikleri stoklamaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerinin açılmasını bekliyoruz. İnşallah bu savaş kısa bir süre içerisinde sona erer de siparişler tekrardan gelmeye başlar. Bizler de fabrikaları durdurmadan yolumuza devam edebiliriz. Yoksa fabrikalarda mecburi duruşlar başlayacak."

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FOTOĞRAF 16
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ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan Amerikalı yetkililer, \"Rusya, B Planı'na geçiyor\" diyerek Moskova'nın nasıl hamleler yapabileceğini anlattı.
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ABD ve müttefiklerine göre Moskova, Kiev'in alınmasının yalnızca günler sürmesini ve hızlıca Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin yerine Rusya yanlısı birisinin getirilmesini bekliyordu.
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Üç haftalık savaş sonunda bu hedefler gerçekleşmeyince de Rusya lideri Putin taktik değiştirdi.
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İsmi açıklanmayan bu yöneticilerden biri, \"Askeri değerlendirmelerimize göre kuşatma taktiklerine dönüyorlar\" dedi.
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Bu da, Moskova'nın talepleri karşılanmadığı takdirde savaşın aylar boyunca sürebileceği anlamına geliyor.
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Amerikalı yetkililer, Rus birliklerinin daha fazla başarı elde etmesi halinde Moskova'nın hedef büyütebileceğini belirtirken, başkent Kiev'in layıkıyla kuşatılarak alınmasının pek de kolay olmadığını da vurguladı.
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Bazı uzmanlarsa savaş sahasına çok fazla odaklanarak yapılan analizlerin sıkıntılı olabileceğine işaret etti. ABD'nin eski Polonya Büyükelçisi Daniel Fried, Putin hakkında şu ifadeleri kullandı:
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\"Amacı hiç değişmedi, değişen şey taktikleri. Ukrayna hükümetinin kellesini hızlıca alma düşüncesi işe yaramadı. Şimdi yalnızca direndikleri ve bu ortadan kaldırılması gerektiği için onları topa tutuyor. Bu Stalinvari...\"
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New York Times gazetesinin ünlü köşe yazarlarından Thomas L. Friedman da bugünkü yazısına \"Şimdi Putin'in B Planı, Biden ve Zelenski'nin A Planı'na karşı\" başlığını attı.
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Kremlin'de herhangi bir gizli kaynağının olmadığını ve Putin'in Ortadoğu'da sürdürdüğü eylemlerden hareketle konuştuğunu söyleyen Friedman, D Planı'nın nükleer ya da kimyasal saldırı olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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\"Biden ve Zelenskiy'nin zafere ulaşmasını umalım çünkü Putin'in muhtemel C Planı gerçekten korkunç, D Planı'nın ne olacağını yazmaya bile korkuyorum. B Planı, Rus Ordusu'nun Ukraynalı sivillere, apartmanlara, hastanelere, iş yerlerine ve hatta sığınaklara saldırması ki bunların hepsi son birkaç haftada yaşandı. Amaç, Ukraynalıları evlerinden kaçmaya teşvik edip Ukrayna içinde ve daha daha da önemlisi çevredeki NATO ülkelerinde dev bir mülteci krizi yaratmak.\"
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Friedman, Putin'in planına göre mülteci kriziyle boğuşmak istemeyen NATO ülkelerinin Zelenskiy'e baskı yaparak Moskova'nın isteklerini kabul ettireceğini de öne sürdü. Ünlü köşe yazarı, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa içinde yaşanarak en hızlı büyüyen mülteci krizinde üç buçuk milyona yakın Ukraynalının harekete geçtiğini hatırlattı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş bütün şiddetiyle sürerken Moskova'nın hızlıca zafer elde edememesi bundan sonrasına dair soru işaretlerini ortaya çıkardı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal yayımladığı bir haberde Rus lider Putin'in taktik değiştirerek B Planı'na geçtiğini belirtirken, C ve D planlarının ise korkunç olduğunu kaleme aldı.
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