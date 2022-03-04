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Rusya'nın vurduğu Zaporjiya Nükleer Santrali için korkutan uyarı: Tüm Türkiye tehlikede

Rusya, Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı. Nükleer santralde çıkan yangın kontrol altına alındı. Santralin Rusya tarafından ele geçirildiği bildirildi. Olası patlamaya ilişkin Nükleer Santral sızıntısına karşı Bünyamin Sürmeli'den uyarı geldi. Sürmeli, "Sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusyanın vurduğu Zaporjiya Nükleer Santrali için korkutan uyarı: Tüm Türkiye tehlikede
Zaporjiya Nükleer Santrali

Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Avrupanın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı. Yangının çatışmaların gölgesinde kontrol altına alındığı açıklandı.

'ÇERNOBİLDEN DAHA BÜYÜK'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Bu santral Çernobil'den daha büyük. Santralde bir patlama durumunda tüm Avrupa yok olur" uyarısı yaptı.

'SANTRALDEN UZAK DUR'

Dünya, Rusya'ya nükleer santralden uzak durması çağrısı yaparken, meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli'den Haber Global canlı yayınında Türkiye ile ilgili tüyler ürperten uyarı geldi.

'SADECE KARADENİZ BÖLGESİ DEĞİL TÜM TÜRKİYE ETKİLENİR'

Zaporijya Nükleer Santralinde olası sızıntının Türkiye'ye neye mal olacağını anlatan Bünyamin Sürmeli şunları söyledi:

"Patlama olursa sadece tek bölge değil birçok bölge etkilenir. Rüzgar olduğu müddetçe radyoaktif parçacıkların ne kadar yükseğe gitmesi insan temasından uzak durmasını gösterir."

"Ancak yer seviyesinde ilerlediğinde toprağa teması daha kolay olacak. Böylece bir insanla teması daha kolay olacak. Olası patlamanın yeri Çernobil faciasından Türkiye'ye daha yakın bir bölgede. Yani sadece Karadeniz değil, Doğu'da etkilenir. Tüm Türkiye etkilenir. Tedbir alınması lazım."

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