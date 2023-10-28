Rusyasız barış olmaz

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, barış için de çözüm yolları aranıyor. Daha önce iki kez düzenlenen ‘Ukrayna’da Barış Formülü Toplantısı’nın 3’üncüsü bugün Malta’da yapılacak. Zirveye çatışmanın taraflarından Rusya çağrılmadı. Toplantının katılımcılarından Türkiye, “Rusya olmadan barış masası kurulamaz” mesajı verecek. Yaklaşık 50 ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı toplantı iki gün sürecek. Toplantıda Rusya

Ukrayna krizinin çözüm yolları aranacak.

10 MADDELİK BARIŞ FORMÜLÜ

Türkiye’nin de üst düzey katılım sağlayacağı toplantıya Rusya katılmayacak. Toplantıda Ukrayna’daki son durum ele alınacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından önerilen 10 maddelik barış planı da masaya yatırılacak. Zelenski’nin 10 maddelik barış şartında, enerji ve gıda güvenliği, Rusya’nın Ukrayna topraklarından çekilmesi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tanınması maddeleri yer alıyor.

TARAFLARA İSTANBUL DAVETİ

Türkiye, Akdeniz’de kurulan masada Rusyasız çözümün mümkün olmayacağını muhataplarına iletecek. Toplantılara Rusya’nın da çağrılması gerektiğine vurgu yapacak. Eğer barış sağlanacaksa Rusya’nın da masada olması gerektiğini belirtecek. Türkiye, savaşın başladığı günden beri tarafsızlığını koruyarak iki ülke arasında ara buluculuk rolü üstlenmişti. Türkiye’nin girişimleriyle kurulan Tahıl Koridoru tüm dünyaya nefes aldırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülke arasında ara buluculuk görevini Türkiye’nin üstleneceğini her platformda dile getiriyor. Malta’da düzenlenecek toplantıda Türk heyeti ara buluculuk formülünü yineleyecek ve barış masasının İstanbul’da kurulması gerekliliğini iletecek.







