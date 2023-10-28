|
Gündem

Rusyasız barış olmaz

Malta’da bugün gerçekleşecek ‘Ukrayna’da Barış Formülü Toplantısı’na Rusya çağrılmadı. Rusya ile Ukrayna arasında barış masası kurmak isteyen Türkiye, toplantıda “Rusya olmadan barış masası kurulamaz” mesajı verecek.

Nur Banu Aras
04:00 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 01:35 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, barış için de çözüm yolları aranıyor. Daha önce iki kez düzenlenen ‘Ukrayna’da Barış Formülü Toplantısı’nın 3’üncüsü bugün Malta’da yapılacak. Zirveye çatışmanın taraflarından Rusya çağrılmadı. Toplantının katılımcılarından Türkiye, “Rusya olmadan barış masası kurulamaz” mesajı verecek. Yaklaşık 50 ülkenin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı toplantı iki gün sürecek. Toplantıda Rusya

Ukrayna krizinin çözüm yolları aranacak.

10 MADDELİK BARIŞ FORMÜLÜ

Türkiye’nin de üst düzey katılım sağlayacağı toplantıya Rusya katılmayacak. Toplantıda Ukrayna’daki son durum ele alınacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından önerilen 10 maddelik barış planı da masaya yatırılacak. Zelenski’nin 10 maddelik barış şartında, enerji ve gıda güvenliği, Rusya’nın Ukrayna topraklarından çekilmesi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün tanınması maddeleri yer alıyor.

TARAFLARA İSTANBUL DAVETİ

Türkiye, Akdeniz’de kurulan masada Rusyasız çözümün mümkün olmayacağını muhataplarına iletecek. Toplantılara Rusya’nın da çağrılması gerektiğine vurgu yapacak. Eğer barış sağlanacaksa Rusya’nın da masada olması gerektiğini belirtecek. Türkiye, savaşın başladığı günden beri tarafsızlığını koruyarak iki ülke arasında ara buluculuk rolü üstlenmişti. Türkiye’nin girişimleriyle kurulan Tahıl Koridoru tüm dünyaya nefes aldırmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülke arasında ara buluculuk görevini Türkiye’nin üstleneceğini her platformda dile getiriyor. Malta’da düzenlenecek toplantıda Türk heyeti ara buluculuk formülünü yineleyecek ve barış masasının İstanbul’da kurulması gerekliliğini iletecek.



#Rusya
#Ukrayna
#Politika
7 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İspanya La Liga'da El Clasico heyecanı: Barcelona - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?