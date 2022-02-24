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Rusya'ya yönelik yaptırımlar Türkiye'nin önemini artırır

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Ukrayna- Rusya krizine ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Rusyaya yönelik yaptırımlar Türkiyenin önemini artırır
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ve Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Ukrayna- Rusya krizine ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın topyekûn bir savaşa gireceğini düşünmediğini belirten Bilgin, yaptırım kararlarının Türkiye’nin önemini artıracağını kaydetti. Prof. Bilgin, “Siyaset, diplomasi ve stratejik konum açsından Türkiye’nin önemi artar. Yaptırımlardan sonra Rusya alternatif programlar, yollar arayacaktır. Türkiye de bu alternatif yollardan bir tanesi. Türkiye’nin enerji ve tarım alanında ilişikleri devam eder” dedi. Yavuz da gelişmeleri “Mesele Rusya ve Ukrayna savaşı değil, mesele ABD ile Rusya’nın bilek güreşi” sözleriyle değerlendirdi. Yavuz, NATO’nun caydırıcılığının büyük yara aldığını belirtti.

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