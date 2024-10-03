Rütbeleri geri alınca hakarete başladı

Sökülen rütbeleri geçen yıl iade edilen eski Emniyet İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, işgalci İsrail'in operasyonlarıyla ilgili paylaşımında Türkiye’ye hakaret etti. Uzun, İsrail'in Türkiye için tehdit olmadığını iddia etti.
Sökülen rütbeleri idari yargı kararıyla iade edilen eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, işgalci İsrail'in operasyonlarıyla ilgili paylaşımında hakaretleriyle dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündem olan Uzun, “Suriye Terörist başına Şam’da karargah kurdurmuş, İran PKK ve Hizbullah’ı üs ve silahla desteklemişti. Bugün, ‘İsrail, Türkiye’ye tehdit’ diyoruz. Yalan... Gemileriniz İsrail’e akaryakıt, çelik taşırken, siz, Galata Köprüsü’nde ‘İsrail’i protesto mitingi’ yapıyorsunuz” dedi. Uzun, paylaşımlarının devamında, “Osmanlı, 1492’de İspanya’da katledilen Yahudileri, Selanik, İzmir, İstanbul ve Bükreş’e yerleştirmişti. 2024’te, ‘İsrail Türkiye için tehdit’ diyorsunuz. Esas tehdit, senin hırsızlığındır” ifadelerini kullandı.
HALİDE EDİP BENZETMESİ
Sabri Uzun, Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılamak” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yaptığı paylaşımla destek vermişti. Uzun, paylaşımında “Sn Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” demişti.
AHLAKSIZLIK
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, Sabri Uzun'un paylaşımıyla ilgili olarak “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ‘AHLAKSIZLIĞI’ kabul edilemez” ifadesini kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, "FETÖ" ve "Kaftancıoğlu" paylaşımları nedeniyle Uzun hakkında idari soruşturma başlattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Bu paylaşımın ardından hakkında soruşturma başlatılan Uzun'un rütbeleri Haziran 2022'de sökülmüştü. Kararın, kendisine tebliğ edilmesi ile birlikte polis kimliği ve silahı geri alınan Uzun'un emniyet binalarına girişi de yasaklanmıştı.
GEÇEN YIL İADE EDİLDİ
Yaşanan gelişmeden sonra Uzun, kendisiyle ilgili verilen kararı mahkemeye taşımıştı. Uzun'un başvurusu, idari yargı tarafından kabul edilmişti. Kararın İçişleri Bakanlığı'na tebliğ edilmesinin ardından Uzun'la ilgili kararı bir süre uygulanmamıştı. Ancak Eylül 2023'te Uzun'un rütbeleri iade edilmişti.