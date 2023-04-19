|
Reklam
Reklam
Gündem

Rütbeleri söküldü aday oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yakın olduğu belirtilen ve rütbeleri sökülen Osman Atalay Akman İYİ Parti'nin Bursa 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı oldu. CHP çatısı altında siyasete giren Serdar Atalay ise Bingöl 1. sıradan aday gösterildi.

Burak Doğan
04:00 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Serdar Atalay, Osman Atalay Akman.

Serdar Atalay, Osman Atalay Akman.

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimler için siyasi partiler milletvekili adaylarını YSK’ya bildirdi. 6’lı Masa ve gizli ortakları Yeşil Sol Parti’nin YSK’ya bildirdiği milletvekilleri arasında 27 adayın KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yakın olduğu belirtilen ve rütbeleri sökülen Osman Atalay Akman İYİ Parti'nin Bursa 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı oldu. CHP çatısı altında siyasete giren Serdar Atalay ise Bingöl 1. sıradan aday gösterildi. 2016 yılında Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda yüzbaşı görevinden istifa ederek ayrılan Osman Atalay Akman, İYİ Parti'nin Bursa 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı oldu. 15 Temmuz darbesinin ardından görevinden istifa eden Akman'ın 2019 yılında FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Gizli tanıklar Akman hakkında, 'FETÖ sohbetlerine katıldığı, örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, gizli toplantılara katıldığı ve özellikle 2013-2014 yıllarına kadar ailece FETÖ/PDY'nin içinde olduğunu' ifade etti. Yüzbaşı rütbesiyle Hava Kuvvetleri'nden istifa eden Akman'ın 2020 yılında 7145 Sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 375 Sayılı KHK geçici 35. maddesine göre ise rütbeleri sökülmüştü. 2009-2014 yılları arasında AK Parti Bingöl Belediye Başkanlığı yapan ve daha sonra partiden ayrılan Serdar Atalay'ın, Saadet Partisi kontenjanından CHP Bingöl 1. sırada milletvekili adayı olduğu öğrenildi.


Kirli pazarlıkla seçim kazanılmaz
Kirli pazarlıkla seçim kazanılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7’li masada dönen pazarlıklara değinerek “Varsınlar FETÖ’nün eteğinin atına girsinler, varsınlar ‘teröristleri salacağız’ desinler, biz milletimiz ile birlikte işimize bakacağız. Seçim, 4 duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Önce milletimizin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor” dedi. Şanlıurfa’da 897 afet konutunun temel atma töreni ile 659 konutun anahtar teslim törenine katılan Erdoğan, Urfa’ya depremin 5. günü geldiğini hatırlatıp şöyle konuştu: İnşallah sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip nutuk atıp gittiklerini biliyoruz. Bunlar daha kendi aralarındaki fay hatları ile uğraşamıyor. 14 milyon insanı etkileyen bir depremde millete yardım etmelerini bekleyemeyiz ki.”


#Seçim
#Milletvekili Adaylığı
#FETÖ
#İYİ Parti
#CHP
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.