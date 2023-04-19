Rütbeleri söküldü aday oldu

14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimler için siyasi partiler milletvekili adaylarını YSK’ya bildirdi. 6’lı Masa ve gizli ortakları Yeşil Sol Parti’nin YSK’ya bildirdiği milletvekilleri arasında 27 adayın KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yakın olduğu belirtilen ve rütbeleri sökülen Osman Atalay Akman İYİ Parti'nin Bursa 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı oldu. CHP çatısı altında siyasete giren Serdar Atalay ise Bingöl 1. sıradan aday gösterildi. 2016 yılında Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda yüzbaşı görevinden istifa ederek ayrılan Osman Atalay Akman, İYİ Parti'nin Bursa 2. Bölge 8. sıra milletvekili adayı oldu. 15 Temmuz darbesinin ardından görevinden istifa eden Akman'ın 2019 yılında FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi. Gizli tanıklar Akman hakkında, 'FETÖ sohbetlerine katıldığı, örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, gizli toplantılara katıldığı ve özellikle 2013-2014 yıllarına kadar ailece FETÖ/PDY'nin içinde olduğunu' ifade etti. Yüzbaşı rütbesiyle Hava Kuvvetleri'nden istifa eden Akman'ın 2020 yılında 7145 Sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 375 Sayılı KHK geçici 35. maddesine göre ise rütbeleri sökülmüştü. 2009-2014 yılları arasında AK Parti Bingöl Belediye Başkanlığı yapan ve daha sonra partiden ayrılan Serdar Atalay'ın, Saadet Partisi kontenjanından CHP Bingöl 1. sırada milletvekili adayı olduğu öğrenildi.