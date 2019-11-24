Gündem S-400 bağımsız çalışacak
POLİTİKA

S-400 bağımsız çalışacak

Amerikan F-35 savaş uçaklarının alınamaması halinde Türkiye’nin başka arayışlara girmek zorunda kalacağını söyleyen Akar, Rus S-400’lerin de TSK ve NATO sistemine entegre edilmeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında katıldığı ‘Talk to Al Jazeera’ programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. “S-400’ler, Türk savunma sistemine mi entegre edilecek yoksa ‘stand alone system (bağımsız sistemler)’ şeklinde mi kullanılacak?” sorusuna Akar, “Başından beri bunu söylüyoruz. Elbette bu ‘stand alone’ şeklinde olacak. Herhangi bir şekilde bunu NATO sistemleriyle entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak” yanıtını verdi. Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesi konusuna ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine de Akar, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyaretinde ABD Devlet Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini anımsatarak şöyle dedi:

S 400

BUNU HERKES BİLMELİ

“Türkiye, program ortaklarından biri olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiştir. Biz de ABD başta olmak üzere ortaklarımızdan bizim bu sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz bu hassasiyeti bize karşı da aynı şekilde göstermelerini beklemek hakkımız. Bizim de beklentimiz budur. Zamanında S-400’ün yerine Patriot almak istedik başlangıçta ama bu mümkün olmadı. Mümkün olmayınca S-400’ü aldık. Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı. F-35’ler ülkemizin savunması ve güvenliği için önemli bir araç, silah. Bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım.”

Terör örgütü hâlâ orada

  • Türkiye ile Rusya’nın 22 Ekim’de Soçi’de vardığı mutabakat kapsamında yürütülen Türk ve Rus ortak devriyelerin, bölgedeki gelişmelerin yakinen görülmesi bakımından faydalı olduğunu belirten Akar, “Önümüzdeki günlerde bu devriyelerin çok daha başarılı, faydalı olacağına inanıyorum” dedi. Akar, terör örgütü PKK ve örgütün Suriye kanadı YPG’nin çeşitli versiyonlarının bölgeden çıkarılması konusunda Rusya ile mutabık kaldıklarını hatırlatarak, “Son olaylarda görüyoruz ki bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde tacizlerin devam etmesi nedeniyle bölgede birtakım unsurların kaldığını değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı. Bu terör gruplarının tamamının bölgeden çıkarılması için Ruslarla temaslarının sürdüğünü dile getiren Akar, Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere tüm komşularının toprak ve siyasi bütünlüğüne son derece saygılı olduğunun altını çizdi. Akar, “Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek amacımız ve gayretimiz ülkemizin güvenliği. Kimlerden? YPG’den, PKK’dan, teröristlerden, DEAŞ’tan” diye konuştu.

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