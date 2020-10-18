S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan askeri araçlar Ankara’ya dönerken Samsun’dan geçiş yaptı. Jandarma ve Emniyet ekipleri, askeri araçlara eskortluk yaptı.

Haber Merkezi 18 Ekim 2020, 12:54 Son Güncelleme: 18 Ekim 2020, 12:58 İHA