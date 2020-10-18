Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem S-400ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankaraya gitmek için yola çıktı
ANKARA

S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı

Sinop’ta test atışlarını başarıyla tamamlayan S-400 hava savunma sistemini taşıyan askeri araçlar Ankara’ya dönerken Samsun’dan geçiş yaptı. Jandarma ve Emniyet ekipleri, askeri araçlara eskortluk yaptı.

Haber Merkezi İHA
S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı
S-400’ler test atışlarını başarı ile tamamlayıp Ankara’ya gitmek için yola çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400’ler Ankara’dan yola çıkarak 6 ve 7 Ekim’de Samsun’dan geniş güvenlik önlemleri altında geçip Sinop’a ulaşmıştı.

Sinop’ta test atışlarını başarılı bir şekilde tamamlayan S-400’ler, Ankara’da konuşlandırılmak üzere yola çıktı. S-400’leri taşıyan askeri araçlar Samsun’da görüntülendi.

JANDARMA VE EMNİYET YOĞUN ÖNLEMLER ALDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400’ü taşıyan askeri araçlara eskortluk yaptı.

Jandarma sorumluluk alanlarında ise jandarma ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldılar.

S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
OYNAT 00:28
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Sinop'a sevk edilirken görüntülendi
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.
Abone Ol Google News
Yedi ay sonra bir ilk

Yedi ay sonra bir ilk

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilmişti.
Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Yedi gün boyunca denetim

Yedi gün
boyunca denetim

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ek genelge gönderdi.

Sayıları giderek artıyor

Sayıları giderek artıyor

Türkiye'ye nasıl geldiği bilinmiyor.

​450 yıllık Türk yurdu tehlikede.

S-400'ler<br>Ankara'ya dönüyor

S-400'ler
Ankara'ya dönüyor

Sinop'taki test atışlarını başarıyla tamamladı.
Alçak saldırıyı görmezden geldi

Alçak saldırıyı görmezden geldi

​Amerikan basını, korkunç katliama tek satır yer vermedi.
Azerbaycan düşürdü

Azerbaycan düşürdü

​Ermenistan ordusuna bir darbe daha.
Açık kapı bıraktı

Açık kapı bıraktı

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama.
SİHA'lara yeni mühimmat

SİHA'lara yeni mühimmat

MAM-L'nin gelişmiş versiyonları üretiliyor.
İstanbul <br>ve 32 ile uyarı

İstanbul
ve 32 ile uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
KKTC'de kritik gün

KKTC'de kritik gün

Halk yeni cumhurbaşkanını seçiyor.
Bütçe kanun teklifi Meclis'te

Bütçe kanun teklifi Meclis'te

En büyük pay eğitim hizmetlerine ayrıldı.
En büyük 20<br>keşif arasında

En büyük 20
keşif arasında

Enerji uzmanları Karadeniz'deki rezervleri yorumladı.
Katili Hocalı'dan tanıyoruz!

Katili Hocalı'dan tanıyoruz!

​Ermenistan cepheden kaçarken yine sivilleri katletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.