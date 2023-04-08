Saadet’e var DEVA ve Gelecek’e yok

6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimlere CHP listelerinden girmesi kesinleşen Saadet Partisi (SP), Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti’ye (DP) seçilebilecek yerlerden toplam 25 vekil kontenjan ayırdığı konuşuluyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun DEVA, Gelecek ve DP ile ittifak içi ittifak yapmak için başlattığı çalışma sonuçlanmayınca Kılıçdaroğlu’nun devreye girip Karamollaoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, hafta başında ziyaret ettiği Karamollaoğlu’nu seçimlere CHP listelerinden girmeye ikna etti ve SP’ye diğer partilerden fazla kontenjan ayırmayı teklif etti. İki liderin, 10’u garanti seçilecek yerlerden, 10’u da seçilme ihtimali olan sıralardan toplam 30 Saadet Partili ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun DEVA ve Gelecek Partisi’ne ise seçilecek yerlerden 5’er, Demokrat Parti’ye 2 milletvekili teklif ettiği, genel başkanlardan gelen itirazlara “CHP içerisindeki dengeleri daha fazla sarsamam. En fazla bu kadar kontenjan ayırabilirim” dediği belirtiliyor.