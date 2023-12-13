Saadetli Bitmez kürsüde fenalaştı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde kalp krizi geçirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde Bitmez, partisi adına söz aldı. Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurul’a yönelik “Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez’e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Şeker hastası olan Bitmez’in damarlarına daha önce de iki stent takıldığı ifade edildi. Bitmez’in yardımına diğer milletvekilleri koştu. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, olayın ardından oturuma ara verdi. İlk müdahaleyi İYİ Parti’nin doktor milletvekili Turhan Çömez yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Bitmez’e 10 dakika kadar kalp masajı yapıldı. Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra Bitmez anjiyoya alındı. Entübe edilen Bitmez’in, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

61 yıl sonra ilk kez ara verildi

Hasan Bitmez’in kalp krizi geçirmesi üzerine Meclis’teki kesintisiz bütçe görüşmeleri bir gün ertelendi. Meclis tarihinde bütçe müzakerelerine, Talat Aydemir’in 1962’deki darbe girişiminden sonra verilen ara sayılmazsa 61 yıl sonra ilk kez ara verildi. Meclis’te dün yapılması planlanan TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının görüşmeleri, 21 Aralık’a ertelendi. Görüşmelerin yetişmesi için, bütçe takvimi bir gün uzatılarak, 25 Aralık’a ötelendi.

Vergide yük azaldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2002 yılında yüzde 23,8 olan vergi yükünün artık 20,8 olduğunu ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerini yanıtlayan Yılmaz, OECD verilerine göre Türkiye’de toplam gelire oranla vergi yükünün yüzde 20,8 olduğunu bildirdi. Yılmaz, “Türkiye, 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3’üncü ülke konumundadır. Unutmayalım ki bugün bu 20,8 olan vergi yükü 2002 yılında yüzde 23,8’di. Bu yirmi yılda biz vergi yükünü artırmadık; tam aksine, millî gelire oran itibarıyla baktığınızda vergi yükü azaldı” açıklamasında bulundu.











