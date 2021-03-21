Saadet’te olaylı kongre ​

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi dün gerçekleştirildi. Genel Merkez adayının karşısına çıkan sürpriz aday nedeniyle kongrede gergin anlar yaşandı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ve SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün yanısıra partililer katıldı.
- Kongrede genel merkezin adayı olan SP İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı’nın karşısına sürpriz bir aday çıktı. Kendi listesini hazırlayan SP GİK üyesi Selman Esmerer adaylığını açıkladı. Kürsüye çıkıp bir konuşma yapan Esmerer, Karamollaoğlu yönetimini eleştirerek partide eksen kayması olduğunu söyledi.
Bu sözler üzerine salondan sesler yükseldi. Esmerer’in listesindeki bazı isimlerin geri çekilmesi üzerine liste düştü. Ömer Faruk Yazıcı tek aday olarak girdiği seçimde il başkanı oldu.