Saadet’te olaylı kongre ​

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Önce CHP'deki kadınları tacizden koru

CHP’de kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlere gözlerini kapatan Kılıçdaroğlu, “İstanbul Sözleşmesi”ne sarıldı. Kılıçdaroğlu, sözleşmenin feshiyle kadınların hakları ellerinden alınıyormuş gibi, “Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde sonuna kadar savunacağım” dedi. Ancak CHP’deki tecavüzcüler korunmaya, kadın mağdurların sayısı artmaya devam ediyor.