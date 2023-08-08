Sadece aday değil insanlık da ölmüş

CHP’nin Ankara’da önceki gün düzenlendiği Etimesgut ilçe kongresinde hayatını kaybeden başkan adayı Faruk Özdemir’in ölümü, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kongre sürerken kalp krizi geçiren Özdemir’in ölüm haberi oylama sırasında geldi. Özdemir’in vefat etmesine karşın kongrenin sürdürülmesine partililer tepki gösterdi. Gergin başlayan kongrede, başkanlığa mevcut ilçe başkanı Cemal Emir ile önceki dönem ilçe başkanı Faruk Özdemir aday oldu. Kongredeki gerginlik Özdemir’in verdiği bazı örnekler üzerine büyüdü. Özdemir, sözleri yanlış anlaşıldıysa özür dilediğini söyledi. Buna rağmen salonda iki tarafın destekçileri arasında tartışmalar devam etti. Tartışmalar sürerken liste hazırlıkları yapan Özdemir aniden yere yığıldı. Partililer arasında bulunan Dr. Atila Ilıman ambulans gelene kadar kalp masajı yaptı. Daha sonra Özdemir, özel bir hastaneye kaldırıldı ve oylama devam ederken vefat ettiği haberi geldi.

DEVAM EDİLSİN İDDİASI

İddiaya göre, Faruk Özdemir, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Akdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sait Atalay arasında bir odada yaşanan tartışmalar sonrası kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve burada yaşamını yitiren Özdemir’in ölüm haberi üzerine, seçim durdurulmak istendi. Ancak Genel Merkez’in desteklediği Cemal Emir’in taraftarları seçimin sürmesi için ısrar etti. İlçe Seçim Kurulu da seçim sürdürülmesi yönünde karar alınca, oylamaya devam edildi. Emir’in CHP Genel Merkezi’nin adayı olduğu da iddia edildi.

MEVZUAT NE DİYOR?

Hükümet komiserinin ise mevzuata göre hareket ettiği bildirildi. Mevzuata göre kongrenin fiziki varlığına, oy verme, sayma işlemine, oyun kullanıldığı sandığa ve kongreyi yürüten divana yönelik bir tehdit oluşmadığı müddetçe seçim ertelenemiyor.











