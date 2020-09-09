Sadece kötülük üretiyor CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kovid-19 ile başarılı mücadele veren Sağlık Bakanlığı’nı hedef aldı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra Sağlık Bakanı da bütün güveni yitirdi. Neden? Şu cümle ile başladı: ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla...’ Sayın Cumhurbaşkanı dediğin kişi doktor değil ki onun talimatıyla... Eğer talimatsa Bilim Kurulu’nun talimatı olacak.

Haber Merkezi 09 Eylül 2020, 02:05 Son Güncelleme: 09 Eylül 2020, 02:37 Yeni Şafak