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Sadece kötülük üretiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kovid-19 ile başarılı mücadele veren Sağlık Bakanlığı’nı hedef aldı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra Sağlık Bakanı da bütün güveni yitirdi. Neden? Şu cümle ile başladı: ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla...’ Sayın Cumhurbaşkanı dediğin kişi doktor değil ki onun talimatıyla... Eğer talimatsa Bilim Kurulu’nun talimatı olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde verilen mücadele tüm dünyanın takdirini topluyor. Ancak muhalefet Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek için akıl almaz yorumlarda bulunuyor.

Türkiye’nin salgınla mücadelesine destek vermek yerine muhalefet yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akla ziyan açıklamalarda bulunarak süreci lekelemeye kalkıştı. Parti Meclisi Toplantısı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadelede yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini toplayan Bakan Koca için “Başlangıçta güven vermişti, ama bütün güveni yitirdi” dedi.

  • Salgınla mücadelede açıklanan rakamların gerçek olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, skandal ifadeler kullandı: “Rakamların çok daha fazla olduğunu ben de biliyorum, vatandaş da biliyor. Başlangıçta güven vermişti ama bir süre sonra bütün güveni yitirdi. Neden? Şu cümle ile başladı: ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla...’ Sayın Cumhurbaşkanı dediğin kişi doktor değil ki onun talimatıyla... Eğer talimatsa Bilim Kurulu’nun talimatı olacak.”

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