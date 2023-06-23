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Sağa açılım rafa kalkacak

CHP’de sağ kökenli isimlerin sorgulanmaya başlaması özellikle eski milletvekili Abdüllatif Şener’in şok etkisi yaratan “Kılıçdaroğlu’na oy vermedim” itirafı sonrası hız kazandı.

Mehmet Güney
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi.

CHP’de yaşanan seçim yenilgisinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorgulanan sağa açılımına, kurultay sürecinde balans ayarı geliyor. Yönetime monte edilen sağ kökenli isimlerin kurultay sürecinde partiden uzaklaştırılacağı kaydedildi. Yeni dönemde parti vitrininde sağ isimlere üst düzey görev verilmesi düşünülmüyor. CHP’de sağ kökenli isimlerin sorgulanmaya başlaması özellikle eski milletvekili Abdüllatif Şener’in şok etkisi yaratan “Kılıçdaroğlu’na oy vermedim” itirafı sonrası hız kazandı.

GELENEKSEL KODLARA DÖNÜŞ

Seçim sonrası değiştirilen MYK’da bundan sonraki süreçte yeni oluşturulacak il, ilçe ve genel merkez yapısında merkez sağ, muhafazakâr ve milliyetçi tabandan isimlere Şener’e sağlanan imkanların gelecekte verilmesinin güç olacağı belirtiliyor. CHP’nin parti tabanının istediği şekilde geleneksel kodlarına döneceğini belirten kaynaklar, bundan sonraki süreçte partiye gelen isimlerin teşkilattan yetişmiş ve CHP’ye sadık isimler olmasına özen gösterileceği vurgulanıyor.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Abdullatif Şener
#Siyaset
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