Sağa açılım rafa kalkacak

14 Mayıs ve 28 Mayıs'taki çifte seçim hezimeti sonrası CHP'de taht oyunları hız kazandı. İstifa çağrılarına rağmen koltuğu bırakmamakta direten Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanlarıyla görüştü. Ancak toplantıda büyük bir gerilim yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanmasının istenmesine bazı il başkanları itiraz etti. Bu nedenle toplantıda kriz çıktığı belirtildi.