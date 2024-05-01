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Sağanak yağış sonrası Ankara'da yol çöktü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağışının ardından yolda çökme meydana geldi. Çöken yolun çevresi güvenlik nedeniyle şeritle kapatıldı.

16:14 - 1/05/2024 Çarşamba
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Ankara

Başkent Ankara'da günlerdir Valilik ve Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından ise kentten sel manzaraları geldi.


Sağanak Ankara'da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Yenimahalle, Pamuklar Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Sokak'taki yol, dün akşam saatlerindeki yoğun sağanak nedeniyle çökmeye başladı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çökmeye başlayan yola şerit çekerek önlem aldı. Sabah saatlerine kadar süren yağışın etkisiyle elektrik direği, adres tabelası ve telefon kutusuyla birlikte yol tamamen çöktü.



Mahalle sakinlerinden Mustafa Telli, yaşanan olayı anlattı.


Telli, 35 senedir burada oturduğunu ve yaklaşık 20 senedir burada her yağmur yağdığında çöküntü meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Her yağmur yağdığında göçüyor"


"Bunun yerinde bir sıkıntı var her yağmur yağdığında burası göçüyor. Yıllardır onaramadılar. Biz her yağmur yağdığında bu rezilliği çekmek istemiyoruz. Akşam elektrik direği devrildi. Her tarafı aradım. TEK'i aradım, 112'yi aradım, muhtara buranın fotoğrafını çekip attım. Yetkili kimse bunun bir çaresine bakılsın artık. Akşam saat 23.00'te bu olay oldu. Önce pano göçtü sonra burası göçtü. Burada sürekli rögara giden bir sıkıntı var. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz."





#Ankara
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