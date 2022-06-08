Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği Türkiye’de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada yayılan maymun çiçeği hastalığının Türkiye’de henüz görülmediğini açıkladı. Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin kabine toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yaptı. Türkiye’de henüz maymun çiçeğini görülmediğini belirten Koca, bu hastalığın temasla bulaştığına dikkat çekti. Koca, şunları söyledi:
"Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu, artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi. Ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda ‘görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor’ gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."