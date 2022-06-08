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Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği Türkiye’de görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada yayılan maymun çiçeği hastalığının Türkiye’de henüz görülmediğini açıkladı

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Osman Özgan Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Maymun çiçeği Türkiye’de görülmedi
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada yayılan maymun çiçeği hastalığının Türkiye’de henüz görülmediğini açıkladı. Koca, maymun çiçeği hastalığına ilişkin kabine toplantısı sonrasında gazetecilere değerlendirme yaptı. Türkiye’de henüz maymun çiçeğini görülmediğini belirten Koca, bu hastalığın temasla bulaştığına dikkat çekti. Koca, şunları söyledi:

  • "Yurt dışında nasıl gelişti? Temasla oldu, artı salgıyla geçiyor, damlacık enfeksiyonuyla geçmiyor. Dolayısıyla salgın, pandemi ve benzeri olabilecek durumu söz konusu değil. Lüzumsuz gündem yapmayalım, vatandaşı tedirgin etmeyelim. Halen de bizde görülmedi. Ama maymun çiçeğine benzer belirtiler gösteren birçok virüs var. Her benzer görüntü için maymun çiçeği demeyelim. Medyada birtakım haberler yapılıyor, görseller paylaşılıyor sonra testlerini yapıyoruz negatif çıkıyor. İnsanlarımızda ‘görüldü de bunu bir şekilde gizlediler mi, açıklamadılar mı, dünyada görülüyor da bizde niye görülmüyor’ gibi bir kaygıya sebep oluyor. Yoğun temas olduğu durumlarda daha çok oluyor."

Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, ülkenin 7 eyaletinde 9 ayrı maymun çiçeği vakası tespit edildiğini söyledi.
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<br>ABD’de vakaların görüldüğü 7 eyaletin California, Florida, Massachusetts, New York, Utah, Virginia ve Washington olduğu kaydedildi.<br>
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<br>Ülkede halk sağlığı yetkililerinin alarm durumuna geçtiği belirtilirken vakaların yerel laboratuvarlar tarafından belirlendiği kaydedildi.<br>
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Vakalardan bazılarının maymun çiçeği salgını olan bölgeye seyahat etmiş kişilerde görüldüğünü vurgulayan Walensky, halkı salgın konusunda duyarlı olmaya çağırdı.<br>
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<br>Beyaz Saray'ın küresel sağlık güvenliği ve biyolojik savunma kıdemli direktörü Raj Panjabi ise dünya çapında geniş ölçekte bir maymun çiçeği salgınının daha önce görülmediğini ifade etti.<br>
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Bilim insanları hastalığın neden hızlı yayıldığını araştırıyor. Pek çok uzman ise virüsün İngiltere ve Avrupa'da düşük seviyelerde tespit edilmeden dolaştığını söylüyor.<br>
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<br>MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? <br>\"Maymun çiçeği\", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.<br><br>
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Maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor: ABD'de 7 eyalette görüldü
Dünyayı endişelendiren maymun çiçeği virüsü yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar 22 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü son olarak ABD'nin 7 eyaletinde tespit edildi.

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