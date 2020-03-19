Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili. Bu konu net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor.

O dönemde test negatif çıktı

Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra EX kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor.

Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu

Orduevi dahil olmak üzere. Eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz.

7 gün sonra pozitif çıkan vakalar var

Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen 3 gün sonra negatif olan 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Eşi ve yakınlarında pozitif çıkması nedeniyle de hekim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu.''

#CANLI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te soruları yanıtlıyor. https://t.co/u81Zu0geSo — Yeni Şafak (@yenisafak) March 19, 2020

GÜNDEM Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin başhekimlikten açıklama: Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur