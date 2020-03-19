Gündem Sağlık Bakanı Koca Türkiyede koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3e yükseldi
KORONAVİRÜS POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, emekli Orgeneral Aytaç Yalman ile birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

''Aytaç Yalman'ın vefatı ile ilgili. Bu konu net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce bizim eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor.

O dönemde test negatif çıktı

Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra EX kabul ediliyor. O dönemde yapılan test negatif çıkıyor. Klinik bulgusu KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor.

Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu

Orduevi dahil olmak üzere. Eşi dahil olmak üzere herkes taranıyor. Eşi dahil pozitif çıkanlar oldu dün. Böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz.

7 gün sonra pozitif çıkan vakalar var

Başta pozitif olup yine yoğun bakım şartlarında yatan halen 3 gün sonra negatif olan 7 gün sonra pozitif olan vakamız da var. Pencere dönemi olduğu söyleniyor. Eşi ve yakınlarında pozitif çıkması nedeniyle de hekim arkadaşlar bunu koronavirüs olabilir şeklinde yorumladılar. Bu anlamda hayatını kaybeden vaka sayımız 3 kişi olmuş oldu.''

Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin başhekimlikten açıklama: Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur
GÜNDEM
Aytaç Yalman'ın vefatına ilişkin başhekimlikten açıklama: Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur

İlk testte sonuç negatifti

İlk testte sonuç negatifti

​"Atyaç Yalman ile birlikte kayıp sayımız 3'e çıktı."
Türkiyede ligler ertelendi

Türkiye'de ligler ertelendi

Koronavirüs nedeniyle tüm profesyonel ligler ertelendi.
Sığınmacıkorkusu mu?

Sığınmacı
korkusu mu?

​Terör sevici Atina hükümeti DHKP-C'ye operasyon düzenledi.
Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı yok

Bakan Albayrak ekonomide alınan tedbirleri tek tek anlattı.
Türkiye'ye talep yağıyor

Türkiye'ye talep yağıyor

Koronavirüsün vurduğu ülkeler satın almak için başvurdu.
Evde 'iş'in ilk günü

Evde 'iş'in ilk günü

'Evde Kal Türkiye' dedik ve ofisten taşındık

Çocuğumu nasıl<br>bezleyeceğim?

Çocuğumu nasıl
bezleyeceğim?

​Amerikalı anne boş rafların önünde ağlayarak video çekti...
Kendi tanı kitimizi geliştirdik

Kendi tanı kitimizi geliştirdik

ABD'ye 500 bin adet sattık, tüm illerimize gönderiyoruz...

Ender Saraç<br>karantinada!

Ender Saraç
karantinada!

​Ünlü diyetisyende koronavirüs şüphesi
3 AVM<br>kapılarını kapattı

3 AVM
kapılarını kapattı

Erdoğan'ın uyarısı ile harekete geçtiler.
Taahhütname<br>vermeyenlere de yatırılacak

Taahhütname
vermeyenlere de yatırılacak

TBB'den emeklilere maaş promosyonu müjdesi.
Savaşta gibiyiz

Savaşta gibiyiz

​İtalyan doktorlar isyan etti.
Cem Özdemir de pozitif çıktı

Cem Özdemir de pozitif çıktı

​Almanya'daki salgında bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi.
Belediye çareyi sökmekte buldu

Belediye çareyi sökmekte buldu

​Yaşlılar tüm uyarılara rağmen salgına davetiye çıkarıyordu.
Tüketilenden<br>fazla üretilen ürünler

Tüketilenden
fazla üretilen ürünler

​Türkiye'nin hangi noktada olduğu gözler önüne serildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.