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Şahinbey’de parklara modern dokunuş

Şahinbey Belediyesi, ilçe merkezinde bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şahinbey’de parklara modern dokunuş
Belediyeye bağlı ekipler, sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçimleri işlerini yapıyor.

Şahinbey Belediyesi, ilçe merkezinde bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler, sezonluk çiçek dikimi, çim ve otların biçimleri, ağaçların budanmasının yanında müdürlük bünyesinde oluşturulan tamirat ekibiyle de bank, oyun grupları, spor aletleri gibi ekipmanların bakım ve onarımlarını yapıyor. Parklar, vatandaşın daha rahat ve konforlu kullanacağı hale getiriliyor. Vatandaşın huzur ve rahatını sağlamak için olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşın kendi mahallelerindeki parkı kullanırken herhangi bir eksiklikle karşılaşmaması için belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

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