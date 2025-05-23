Sahipli köpeğin saldırdığı altı yaşındaki çocuk yaralandı

Köpek saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Kayseri'de bir evin önünden geçtiği sırada sahipli köpeğin saldırdığı çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de sahipli köpeğin saldırısında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
M.L. (6), Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Uzundere Sokak'ta bir evin önünden geçtiği esnada bahçedeki sahipli köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekiler tarafından kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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