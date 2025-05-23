Apartmanda köpek besleme krizi: Komşular koku ve hijyen sorunundan şikayetçi

"AŞI BAHANESİYLE PARA TALEP ETTİ"





O.T.E.'nin karşı komşusu Sümeyra Çit, geçen yıl aralık ayında bu binaya taşındıklarını belirterek, "Yaklaşık 1,5- 2 ay sonra karşı daireye avukat olduğunu söyleyen biri taşındı. Taşındıktan kısa süre sonra apartmanı yoğun koku sardı. Önce kendisinden şüphelenmedik, komşularla birlikte fare ölüsü aradık. Daha sonra 15-20 sokak köpeğinin bodrum katında beslediğini fark ettik. Bu köpekler dışarı çıkarılmadığı gibi evde kötü koşullarda yaşadıklarını düşünüyoruz. Evde köpekleri beslememesini istediğimizde bizden 30 bin lira istedi. Aşı bahanesiyle para talep etti. 'Para vermezseniz bu kokuya katlanacaksınız' dedi. Bu durumdan hem biz hem de hayvanlar zarar görüyor" dedi.