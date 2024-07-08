Sahipsiz köpeklere ilişkin üç dosyalık rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, geride kalan gün kaleme aldığı köşe yazısında, “İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler sokaklardan toplanıp acısız şekilde itlaf edilmelidir” ifadelerini kullandı. Yazı, Türkiye'nin gündemine oturdu ve büyük destek aldı. CHP yandaşı medya ise Ünal'ı hedef gösterip linç ettirmek için çabaya girişti. TVNET canlı yayınında yaşananlara değinen Ünal, "Şaşırdığımız şu; Suriye'deki mülteciler dediğiniz zaman 'gitsinler, gebersinler ne olursa olsun' diyorlar. Gazze hiç gündemlerinde yok, 'Araplar ölsün' diyorlar. Köpek meselesine gelince abartı bir tavır sergiliyorlar. Bu sağlıklı değil. Plastik, yapay bir tepki." diye konuştu. Aldığı geri dönüşlerin çok büyük bir kısmının destek olduğunu belirten Ünal, "Önemli olan insan güvenliğidir, canıdır. Çocukların parçalandığı bir ülkede köpeklerin hakkından bahsetmeyi merhametsizce buluyorum." dedi.