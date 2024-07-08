Sahipsiz köpeklere ilişkin üç dosyalık rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan var. Ülke genelinde Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti.
Son iki senede 100’e yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş köpekleriyle ilgili yasal düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Sahipsiz köpeklere ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
"Bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır"
Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti: