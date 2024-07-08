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Sahipsiz köpeklere ilişkin üç dosyalık rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün icra edilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sahipsiz köpeklere ilişkin hazırladıkları raporu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu açıkladı. "Bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır" diyen Yenişehirlioğlu, "Toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
20:09 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:21 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz köpeklere ilişkin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Türkiye'de 2.8 milyonu sokak köpeği olmak üzere 6.6 milyondan fazla sahipsiz hayvan var. Ülke genelinde Mart 2022'den Aralık 2023'e kadar sokakta başıboş yaşayan köpeklerden kaynaklı ısırılma, kuduz, trafik kazası gibi nedenlerle 40'ı çocuk olmak üzere 92 kişi hayatını kaybetti.

Son iki senede 100’e yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş köpekleriyle ilgili yasal düzenlemenin yakın zamanda Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Sahipsiz köpeklere ilişkin rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Bugün AK Parti MYK toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a başıboş/saldırgan sokak köpekleri sorununa ilişkin hazırladığımız raporu arz ederek zatı devletlerini ve MYK üyelerimizi bilgilendirdim." i
fadelerini kullandı.

"Bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır"

Yenişehirlioğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Raporumuzun mahiyetini detaylı bir şekilde dinleme nezaketi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sokaklarda aziz milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanacağına, herkesin üzerinde mutabık kaldığı bu sorunun çözüme ulaşacağına inancımız tamdır. Evvela insan ardından hayvan ve çevre sağlığını tesis etmek için ortaya konulan bu iradenin toplumumuzun tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak şekilde net bir çözüme ulaşması en büyük temennimizdir. Raporumuzun sorunun çözümüne ilişkin önemli katkılar sunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Yumaklı beş maddede sıraladı: Başıboş köpek sorunu ürkütücü boyutta

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sosyal medya hesabından 5 maddelik bir paylaşımda bulundu. 'Çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulmasına' vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Tablo insan sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda" deyip başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu vurguladı. Son 5 yılda ortalama 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini belirten Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.

'Başıboş köpekler itlaf edilsin' diyen Aydın Ünal 'plastik tepkilere' yanıt verdi: Çocuklar parçalanırken köpek hakkından bahsetmek merhametsizlik

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, geride kalan gün kaleme aldığı köşe yazısında, “İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler sokaklardan toplanıp acısız şekilde itlaf edilmelidir” ifadelerini kullandı. Yazı, Türkiye'nin gündemine oturdu ve büyük destek aldı. CHP yandaşı medya ise Ünal'ı hedef gösterip linç ettirmek için çabaya girişti. TVNET canlı yayınında yaşananlara değinen Ünal, "Şaşırdığımız şu; Suriye'deki mülteciler dediğiniz zaman 'gitsinler, gebersinler ne olursa olsun' diyorlar. Gazze hiç gündemlerinde yok, 'Araplar ölsün' diyorlar. Köpek meselesine gelince abartı bir tavır sergiliyorlar. Bu sağlıklı değil. Plastik, yapay bir tepki." diye konuştu. Aldığı geri dönüşlerin çok büyük bir kısmının destek olduğunu belirten Ünal, "Önemli olan insan güvenliğidir, canıdır. Çocukların parçalandığı bir ülkede köpeklerin hakkından bahsetmeyi merhametsizce buluyorum." dedi.


#AK Parti
#Sokak Köpekleri
#Recep Tayyip Erdoğan
#Bahadır Yenişehirlioğlu
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