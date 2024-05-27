Bakan Yumaklı beş maddede sıraladı: Başıboş köpek sorunu ürkütücü boyutta

Son iki senede 100’e yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor.
Tasarıya göre her belediye imkanı dahilinde sokak köpeklerini toplayacak ve köpekler için sahiplendirme ilanı yayınlayacak.
Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.
Başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Bakan Yumaklı 5 maddeyle anlattı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sosyal medya hesabından 5 maddelik bir paylaşımda bulundu. 'Çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulmasına' vurgu yapan Bakan Yumaklı, başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu vurguladı.
"Tablo ürkütücü boyutlarda"
"Başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yatmaktadır.
Bu konuya dair çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulması mecburiyetine istinaden aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.
Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum."