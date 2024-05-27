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Bakan Yumaklı beş maddede sıraladı: Başıboş köpek sorunu ürkütücü boyutta

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sosyal medya hesabından 5 maddelik bir paylaşımda bulundu. 'Çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulmasına' vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Tablo insan sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda" deyip başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu vurguladı. Son 5 yılda ortalama 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini belirten Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.

19:05 - 27/05/2024 lundi
Güncelleme: 19:18 - 27/05/2024 lundi
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki başıboş köpek sorununu 5 maddeyle anlattı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'deki başıboş köpek sorununu 5 maddeyle anlattı.

Son iki senede 100’e yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş köpeklerle ilgili yasal düzenlemenin kısa zamanda Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Tasarıya göre her belediye imkanı dahilinde sokak köpeklerini toplayacak ve köpekler için sahiplendirme ilanı yayınlayacak.

Her bir köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün beklenecek. 30 gün sonunda sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak.

Başıboş sokak köpeği sorunu nasıl çözülecek? Bakan Yumaklı 5 maddeyle anlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sosyal medya hesabından 5 maddelik bir paylaşımda bulundu. 'Çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulmasına' vurgu yapan Bakan Yumaklı, başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu vurguladı.

"Tablo ürkütücü boyutlarda"

Son 5 yılda ortalama 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini belirten Yumaklı,
"Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum."
dedi.
Bakan Yumaklı,
"Tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır."
ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Başıboş sokak köpekleri sorununun temelinde, bu hayvanların sorumluluklarını yasal olarak üstlenen sahip bir kişi veya kurumun olmaması yatmaktadır.

Bu konuya dair çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulması mecburiyetine istinaden aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.

1-)
Başıboş köpek sayısının, 4 milyona yakın olduğu tahmin edilmektedir. Yıl içinde 1-2 defa doğum yapabilmeleri, her seferinde ortalama 6-8 yavru doğurmaları ve sürekli yer değiştirmeleri sebebiyle yerel yönetimlerce sağlıklı kayıt tutulamamakta ve net sayı belirlenememektedir.
2-)
Bilimsel verilere göre, başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının %70’inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir.
3-)
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ülkemiz kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlanmaktadır. Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır.
4-)
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikârdır.
5-)
İçişleri Bakanlığı verilerine göre son 5 yılda hayvana çarpma ile gerçekleşen 3 bin 534 trafik kazasında, 55 ölüm ve 5 bin 147 yaralanma vakası kayıtlara geçmiştir.

Bu soruna dair son günlerde kamuoyunda yapılan sağduyulu tüm tartışmalar, görüş ve öneriler, doğru çözüme ulaşmak için son derece değerlidir. Bilim insanları başta olmak üzere, konunun uzmanlarının gerçekçi çözüm önerileri ve vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum."


'Başıboş köpekler itlaf edilsin' diyen Aydın Ünal 'plastik tepkilere' yanıt verdi: Çocuklar parçalanırken köpek hakkından bahsetmek merhametsizlik

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, geride kalan gün kaleme aldığı köşe yazısında, “İç güvenlik sorunu haline gelen başıboş köpekler sokaklardan toplanıp acısız şekilde itlaf edilmelidir” ifadelerini kullandı. Yazı, Türkiye'nin gündemine oturdu ve büyük destek aldı. CHP yandaşı medya ise Ünal'ı hedef gösterip linç ettirmek için çabaya girişti. TVNET canlı yayınında yaşananlara değinen Ünal, "Şaşırdığımız şu; Suriye'deki mülteciler dediğiniz zaman 'gitsinler, gebersinler ne olursa olsun' diyorlar. Gazze hiç gündemlerinde yok, 'Araplar ölsün' diyorlar. Köpek meselesine gelince abartı bir tavır sergiliyorlar. Bu sağlıklı değil. Plastik, yapay bir tepki." diye konuştu. Aldığı geri dönüşlerin çok büyük bir kısmının destek olduğunu belirten Ünal, "Önemli olan insan güvenliğidir, canıdır. Çocukların parçalandığı bir ülkede köpeklerin hakkından bahsetmeyi merhametsizce buluyorum." dedi.


#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#Sokak Köpekleri
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