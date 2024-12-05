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Sahte içkiden 17 kişi öldü

Sahte içkiden 17 kişi öldü

04:005/12/2024, Thursday
G: 5/12/2024, Thursday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'da geçen haftadan bu yana emniyet güçlerinin ortak katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Ekipler Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 46 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti. Bu kişilerden 17'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin taburcu olduğu ve 22'sinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.


#sahte içki
#zehirlenme
#İstanbul

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