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Bu da seyyar estetikçi! Sahte doktor yakayı ele verdi: Fotoğraf bile paylaşmış

Bu da seyyar estetikçi! Sahte doktor yakayı ele verdi: Fotoğraf bile paylaşmış

Seren Som
13:4814/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
IHA
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Raşit G. VIP aracıyla yakalandı.
Raşit G. VIP aracıyla yakalandı.

Antalya'da, kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı tespit edilen Raşit G., gözaltına alındı. Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL civarında olduğu tahmin edilen; kaçak botoks ilacı, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında
bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı
belirlendi.

Botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme...

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta
güzellik salonunu adı altında
botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma
gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

VIP aracıyla yakalandı

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve mobil VIP araçta operasyonlar yapan Raşit G., VIP aracıyla yakalandı.

Piyasa değeri 2 buçuk milyon

Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri
2 milyon 500 bin TL
civarında olduğu tahmin edilen; k
açak botoks ilacı, enjektör, kayıt dışı tıbbi cihazlar
ele geçirildi.

Sicili kabarık

Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanuna Muhalefetten suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs işlemleri için karakola götürüldü.

Karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli, gece saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

VIP aracında yapılan işlemlerin kurulan bir internet sitesinden de paylaşıldığı öğrenildi.


#Antalya
#Sahte Doktor
#Estetik
#Gözaltı

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