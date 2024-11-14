Bu da seyyar estetikçi! Sahte doktor yakayı ele verdi: Fotoğraf bile paylaşmış

bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı

bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında

botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma

botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta

Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta

KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve mobil VIP araçta operasyonlar yapan Raşit G., VIP aracıyla yakalandı.