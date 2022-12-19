Gündem Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu
ANKARA TEKİRDAĞ

Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu

Türkiye gündemine oturan sahte doktor skandalına ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili, "İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır. Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Sahte doktor skandalında cezalar belli oldu
Sahte doktor davasında soruşturma tamamlandı.

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'da Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'la ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

'TIBBİ İŞLEM YAPMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakanlık tarafından yürütülen soruşturmanın 4 Aralık 2022 tarihinde tamamlandığı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Bakanlığımızca tüm personel hareketleri dijital ortamda takip edilmektedir. Habere konu olan Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bu açıdan sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir ancak, hastanede görevli çocuk cerrahisi uzmanına sahte bazı belgeler göstererek kendini tıp fakültesi mezunu olarak tanıttığı ve uzmanlık sınavını kazandığını beyan ederek yanılttığı anlaşılmaktadır. Yapılan soruşturmada, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere refakat etme talebinin ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanması üzerine bu hekimle beraber bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Hastanede doktor yetkisini kullanması, hiçbir hastaya doğrudan müdahalesi, tıbbi işlem yapması söz konusu değildir" denildi.

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'İLGİLİLER HAKKINDA DİSİPLİN VE İDARİ İŞLEM YAPILDI'

Özkiraz'ın yaklaşık 4 ay boyunca belirli aralıklarla hastaneye gelerek ilgili doktora refakat ettiği ifade edilerek, şu açıklamalarda bulunuldu:

"Bu esnada kendisinden şüphelenen uzman hekim, başhekimliğe ihbarda bulunmuş ve başhekimlikçe konu Çerkezköy Kaymakamlığına, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına intikal edilmiştir. Bunun üzerine olay, haber konusu olmuştur.

Yapılan soruşturmada, iddia edildiği gibi sahte doktorun çalıştırılması söz konusu değildir. Yetkisiz bir kişi tarafından hiçbir tıbbi işlem yapılmasına müsaade edilmemiştir ancak yetkisiz bir kişinin hastaneye girip çıkması, poliklinik, servis ve ameliyathanede bulunması, hatta buralarda çektirdiği fotoğrafları paylaşmasına fırsat verilmesi, hastane yöneticileri tarafından bu gibi durumları önleyici tedbirlerin alınmasındaki yetersizlik bakımından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ne aykırılıklar bulunmaktadır. İlgililer hakkında gerekli disiplin ve idari işlemleri yapılmıştır.

DOKTORLARIN CEZASI AÇIKLANDI

Hazırlanan teftiş raporu doğrultusunda, çocuk cerrahisi uzmanına aylıktan kesme cezası verilmesine ve il içinde başka bir hastanede görevlendirmesine, ameliyathane sorumlu doktoruna kınama cezası verilmesine ve hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir. Yalan beyanlarla olaylara sebep olan Ayşe Özkiraz halen tutuklu olup adli kovuşturma devam etmektedir."

Sahte doktorun başka bir numarası ortaya çıktı: Kendine çelenk yaptırmış
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Sahte doktorun başka bir numarası ortaya çıktı: Kendine çelenk yaptırmış

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil
FOTOĞRAF 22
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Son dakika haberi… Türkiyenin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Sahte doktor Özkirazın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz ATVye açıklamalarda bulundu.
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Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapaya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.
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Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu
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Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu
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TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİLSahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında Tek yalanı doktor olması değil diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum.
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Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi.
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Başka bahsettiği isimlerin de başarı listerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.
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Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde
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Öte yandan sahte doktor Ayşe Özkirazın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.
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SAHTE DOKTOR KENDİSİNE ÇELENK YOLLAMIŞ20 Ekimdeki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköydeki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, Çapanın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor yazılı çelenk oldu.
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Sahte doktorun kendine Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.
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ASİSTAN ÇOCUK CERRAHIYIM5 Eylülde Beyaz Konakta yapacakları nişanı da sözde Ankaradaki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkirazın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköyde görüştüğü V.C.ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.
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Ayşe Özkirazı Çerkezköyde değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşeyi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşenin astsubay sevgilisi olan T.K.ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.
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Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.nin, Doktor bey seninle görüşmek istiyor demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkirazın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.
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İddiaya göre Ayşe Özkirazın hastanede değişik tarihlerde gece de nöbete kaldığı bilgisini atv habere gözyaşlarıyla anlatan annesi, Ben büyüyünce doktor olacağım derdi. Anne sen çok çektin, ben seni kurtaracağım derdi. Böyle olmasaydı, söyleseydi, beni kurtarmasaydı.
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Bu kartları nasıl çıkarttı? Ben arıyorum, arkadaşları ile Çapada yemek yiyor. Tutuklandığı güne kadar bilmiyorduk. Kızım beni hastaneye götürdüğünde doktor arkadaşımızın annesi diye bana ilgi gösteriliyordu.
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Doktor, ikinci sınıf öğrencisini nasıl ameliyata aldı? Hiç araştırmadı mı? Kim yardım ve yataklık ettiyse bulunmasını istiyorum dedi.
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İKİ KİMLİK GETİRDİAnne açıklamalarına şöyle devam etti:Kayıt olmaya gittiğinde iki tane kimlik getirdi. Biri fakülte kimliği, biri de tıp fakültesi kimliği. İlk defa ayrılıyorduk kızımızdan. Kazanmış kızımız dedik. Rabbim her anneye, babaya bunu nasip etmezdi. İstanbulda bir yıl kaldı, geri geldi.
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Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı konuştu: Tek yalanı doktorluk değil
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir konuşulan sahte doktor skandalında son olarak Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz açıklamalarda bulundu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını belirten Saz, Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…
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Sağlık Bakanlığı: Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

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