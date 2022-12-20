Gündem Sahte doktor başhekimin başını yedi
YEREL GÜNDEM

Sahte doktor başhekimin başını yedi

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'daki sahte doktorla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, refakat talebi ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanan Özkiraz'ın bu hekimle birlikte bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunu açıkladı. Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesi feshedildi, çocuk cerrahisi uzmanı maaşı kesilip il içinde başka bir hastanede görevlendirildi, ameliyathane sorumlu doktoruna da kınama cezası verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahte doktor başhekimin başını yedi
Ayşe Özkiraz

Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ'daki sahte doktorla ilgili açıklama yaptı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini “pratisyen hekim” olarak tanıtan Ayşe Özkiraz (20) diplomasının sahte olduğu anlaşılınca tutuklanmıştı. Bakanlık, refakat talebi ilgili uzman hekim tarafından olumlu karşılanan Özkiraz'ın bu hekimle birlikte bazı hastaların muayenesinde ve ameliyatında gözlemci olarak bulunduğunu açıkladı. Tüm personel hareketlerinin dijital ortamda takip edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, “Ayşe Özkiraz ile ilgili hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Sağlık personeli sıfatıyla herhangi bir kurumumuzda çalışması, maaş ve görev alması, işlem yapması mümkün değildir” açıklamasını yaptı. Bu gibi durumları önleyici tedbirler almadığı gerekçesiyle hastane yöneticilerine de disiplin ve idari işlem uygulandı. Bu kapsamda hastane başhekiminin yönetici sözleşmesi feshedildi, çocuk cerrahisi uzmanı maaşı kesilip il içinde başka bir hastanede görevlendirildi, ameliyathane sorumlu doktoruna da kınama cezası verildi.

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