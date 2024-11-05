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Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

Kırıkkale'de 'sahte rapor' operasyonu: 2'si doktor 12 gözaltı

16:025/11/2024, Salı
G: 5/11/2024, Salı
IHA
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Kırıkkale'de bir hastaneye 'sahte rapor' operasyonu düzenlendi.
Kırıkkale'de bir hastaneye 'sahte rapor' operasyonu düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 12 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırıkkale'de usulsüz sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 2'si doktor 12 zanlı gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir kamu hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.


Söz konusu raporların usulsüz düzenlendiğini tespit eden ekipler, doktorlar Y.B ve O.S. ile aralarında memur ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.


Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



#sahte rapor
#doktor
#Kırıkkale Valiliği

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