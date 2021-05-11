Sahte pasaportla 25. girişinde yakalandı

Rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

24 kez sahte pasaportla giriş yapmış

H.T.'nin daha önce 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye girdiği öğrenildi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı pasaport polisi, İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uyruklu Hamid Namıan adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.

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Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, H.T'nin İranlı olmadığından şüphelendi.

Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü. Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.