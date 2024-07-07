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Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Bugün Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, olumsuz deniz koşulları, dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler yasaklandı.

11:42 - 7/07/2024 Pazar
IHA
Karasu
Karasu

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün de yasaklandı.


Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda,
“Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün (07.07.2024) saat 10.20 itibarıyla denize girişler yasaklanmıştır”
denildi.


Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.




#Sakarya
#karasu
#deniz
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