Sakarya'daki ormanlık alanda yangın: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Söğütlü Orman İşletme Şefliği'nin Soğucak deposunda bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanlık alana yakın olan binalar da tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Yangının ormanlık alanda yayılması üzerine karadan ve havadan müdahale edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan ve kısmen kontrol altına aldıkları yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'da yangının yerleşim bölgesine sirayetini önlemek için diğer kurumlarla ortak yürütülen çalışmayı bizzat bölgeye giderek yönetti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "24 Haziran 2025 Salı günü saat 13.22'de, Söğütlü ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü deposunda yangın çıktığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuştur. Alınan ihbar üzerine Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz 22 itfaiye aracı ve toplam 52 kişilik ekip ile dakikalar içinde bölgeye ulaşmış ve yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde müdahaleye başlamıştır. Depo çevresinde bulunan diğer alanlara yangının sıçramaması için güvenlik önlemleri artırılmış, çevredeki bazı binalar tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Büyükşehir itfaiyemiz, SASKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Söğütlü İlçe Belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmada dört bir taraftan müdahale edilen yangının yayılım hızı yavaşlatılmış ve alevlerin yerleşim alanlarına sirayeti önlenmiştir. 15.45 itibarıyla tüm ekiplerin cansiperane çalışmasıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.