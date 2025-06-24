Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: Olağanüstü sıcaklık artışları bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, 'Yeşil Vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı' başlığıyla açıklama yaptı. Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır orman kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız. Ama unutmayalım ki asıl başarı, orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir" dedi.