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Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: Olağanüstü sıcaklık artışları bekleniyor

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: Olağanüstü sıcaklık artışları bekleniyor

15:4424/06/2025, Salı
DHA
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Bakan Yumaklı: "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor."
Bakan Yumaklı: "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle orman yangını riskinin en üst düzeye çıktığını belirterek, "Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, 'Yeşil Vatan için şimdi her zamankinden daha dikkatli olma zamanı' başlığıyla açıklama yaptı. Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor. Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır orman kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız. Ama unutmayalım ki asıl başarı, orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir" dedi.


'Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım'


Bakan Yumaklı hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak durulması yönünde çağrıda bulunarak, "Bu yüzden bir kez daha çağrımdır; anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En ufak dumanı bile görürsek 112’yi arayalım. Ormanlarımız sadece ağaç değil; geleceğimizdir, nefesimizdir, vatanımızdır" açıklamasında bulundu.



#İbrahim Yumaklı
#Tarım ve Orman Bakanı
#orman yangınları
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