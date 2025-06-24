Sağlıkta yeni dönem başlıyor: Detaylar belli oldu işte torba kanun teklifinde yer alan maddeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa değişikliği teklifiyle sağlık alanında pek çok başlıkta yeni düzenlemeye gidiliyor. Değişiklik teklifi ile organ bağışından ilaç tedarik zincirine, tıbbi cihazlardan aldatıcı reklamlara, özel sağlık kuruluşlarından hekimlerin özlük haklarına kadar önemli değişikliklere imza atılıyor.





ORGAN NAKLİNDE DEVRİM





Organ ve dokularını bağışlamak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı sistemi veya Sağlık Bakanlığınca kurulan bilişim sistemleri üzerinden tek tıkla bağışta bulunabilecek. Organ nakli noktasında vasiyetname düzenlemenin yaygınlaşmamış olması nedeniyle nakil, yalnızca ölüm sonrasında ölenin yakınlarının beyanı ile gerçekleştirilebiliyor. Yakınlar arasında çıkan ihtilaflarda çok kısıtlı bir süreye bağlı olan nakli olanaksız hale getiriyor. Tek tıkla bağışla bu sorun ortadan kalkacak. Teklifle organları başkasına nakledilen bağışçıların eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaçları olması halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik verilecek. Böylece organ bağışı teşvik edilecek.





TIBBİ KENEVİR DÜZENLEMESİ





Tıbbi kenevirin kullanım alanına ilişkin düzenlemelerde teklifte yer alıyor. Buna göre, kenevir ham maddesine duyulan ihtiyacın kontrollü olarak Türkiye'de üretilecek. Böylece Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde rekabet gücü artırılacak. Kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin süreç Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine bırakılacak. Tıbbi kenevirin işlenmesi, ihzarı, ihracı, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izin ve satışı ise Sağlık Bakanlığının sorumluluğun olacak. Ürünlerin sadece eczanelerde satışına izin verilerek, kontrolü ve güvenliği sağlanacak.





İLAÇ VE AŞIYA E-TAKİP GELİYOR





İlaç ve aşıların tedarik zinciri içindeki tüm hareketler Sağlık Bakanlığı tarafından elektronik takip sistemleri üzerinden izlenecek. İlaç ve aşı üreticileri, ecza depoları ve eczaneler için kayıt ve bildirime ilişkin yükümlülükler getirilecek. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde, ürünlerin, üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek mümkün olacak. Böylece 'ürün güvenliliği' sağlanabilecek.





İLAÇ STOKÇULUĞUNA SON





Takip sistemiyle birlikte ürünlerin imalatı veya ithalatından başlayıp ecza deposu ve eczane süreçleri sonrasında hastaya teslimine kadar tüm aşamaların konum, zaman ve durum bilgilerinin Sağlık Bakanlığı veri tabanına işlenecek. Böylece ilaçların piyasada bulunabilirliği desteklenecek, ilaç stoklarının mevcut durumları sürekli olarak takip edilerek stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilecek.





Teklifle; tıbbi cihaz sahteciliğinin önlenmesine yönelik yaptırımlar gelecek. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım veya pazarlamasını yapan kişiler ile teknik servis hizmetini sunanlar ve sahte tıbbi cihazları piyasaya arz eden, piyasada bulunduran ve hizmete sunanlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.





BORDROLU HEKİM ZORUNLULUĞU





Özel sağlık kuruluşları için tanıtım ve bilgilendirme sınırları belirlenecek. Bu sınırları aşanlar ile yanıltıcı, aldatıcı, insan sağlığını tehlikeye düşüren veya haksız rekabet ortamı yaratan fiillerde bulunanlar hakkında idari yaptırımlar getirilecek. Teklifle, özel sağlık kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin kurum bünyesinde sadece bordrolu çalışan hekimlerce sunulabilecek. Böylece hizmet alımı şeklinde fatura karşılığı çalışma sonlandırılacak, sosyal güvenlik uygulamalarında bütünlük sağlanacak. Kurumsal yapı güçlendirilerek sağlık hizmet sunumunun kalitesinin ve denetlenebilirliğinin artırılacak.





SAĞLIK ALANINDA YENİ MESLEKLER

Sağlık hizmetlerinde eğitim ve meslek tanımlarını daha işlevsel hale getiren yeni düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede; ebe yardımcılığı ile hemşire yardımcılığı unvanları sağlık bakım teknisyeni unvanı altında birleştirilecek. Diş protez teknisyenliği ve nükleer tıp teknikerliği meslekleri oluşturulacak. Sağlık meslek liselerinin diş protez programlarına öğrenci kaydı yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak. Sözleşmeli sağlık yöneticilerinin emsali devlet memuruyla aynı disiplin rejimine tabi olacak.





Aile hekimlerinin sayısı artacak





AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kanun teklifine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, teklifle aile hekimliğinde uzman sayısının artırılacağını vurguladı. Usta, "Sahada hizmet veren aile hekimlerinde uzman sayısının artırılmasıyla hem kalitenin artırılması hem de vatandaşların aile hekimlerinden daha fazla yararlanması sağlanmaktadır" dedi. Teklifle, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi süresi, en az beş yıl sözleşmeli aile hekimliği yapanlar için dört yıl olarak yeniden düzenlenecek. Ayrıca, uzmanlık eğitimi sırasında klinik rotasyon dönemindeki ek ödeme hakları netleştirilerek, uzman aile hekimi sayısını artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltilecek.





Sağlık sisteminde köklü değişiklik





Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek" dedi. Memişoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimler artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımı hayata geçirilecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri daha sıkı biçimde takip edilecek. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek."





Parklara hastane kurulacak





İmar Kanununda yapılan düzenleme ile, toplam yüzölçümü 2 bin 500 metrekareden büyük parklarda acil sağlık hizmetleri istasyonu, sağlıklı hayat merkezi ve aile sağlığı merkezi yapılabilmesi için imar planı değişikliği gerekmeksizin ve eşdeğer alan ayrılmaksızın yer tahsisi imkânı getirilecek. Bu düzenleme ile özellikle yoğun kentleşmiş alanlarda birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılacak.





Hizmet alımı olmayacak





Hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenlenecek. Özel hastane kadrosunda çalışan hekimler en fazla 2 sağlık kurumunda ve yalnızca sigortalı olarak istihdam edilebilecek. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. 1 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacak.





Sahte tıbbi cihaza 10 milyon lira





Teklifle; her türlü tıbbi cihazın sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlar hakkında 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller haricinde tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar ile teknik servis hizmetini sunanlar hakkında 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.











