Torba ile Hazine’ye 33 milyarlık ek gelir

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda haftaya görüşülmesine başlanacak yeni torba teklif ile ÖTV’den Hazine’ye 32,8 milyar lira ek gelir öngörüldü. Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranlarının 1600 cc'ye kadar olan araçlarda yüzde 80'e sabitleyecek düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifine ilişkin etki analizi milletvekillerine sunuldu. Analizde piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek şekilde ÖTV oranlarının ve matrahların belirlenmesi ile mutlak bir gelir veya gider etkisi beklenmediği vurgulandı.

ARAZİ TAŞITLARINDAN 14 MİLYAR TL HEDEFİ

Analize göre, arazi taşıtlarının ÖTV oranının yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkartılması ile yıllık olarak Hazine'ye 14 milyar lira ek getiri sağlanacak. Bunun yanı sıra yatırım teşvik sisteminde indirimli Kurumlar Vergisi de uygulanacak. Yatırıma katkı tutarına ilişkin oranın yüzde 80'den yüzde 50'ye düşürülmesi yıllık yaklaşık 15 milyar lira ek gelir sunacak.

SERBEST BÖLGE GELİRİ 700 MİLYON LİRA ARTACAK

Serbest bölgelerde imal edilen ürünlerin bölge içine ve diğer serbest bölgelere satışından elde edilen kazanç da istisna kapsamına alınacak. Bu kalemden de 700 milyon liralık ek gelir elde edilecek. Ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesinden de 2 milyar liralık ek gelir sağlanacak. Ekonomik amaç ve konularda kurulup faaliyet gösterebilen yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin faaliyet izinleri ile muhtelif izin başvurularından 1.1 milyar lira TL’yi bulan ücret alınması öngörülüyor.

Ulusal güvenlik ÖTV'den muaf

Düzenlemeyle ulusal güvenlik kuruluşlarının yerli taşıt alımlarına ÖTV istisnası da getiriliyor. Analize göre yıllık 5 bin araç alacağı tahmini üzerinden kamunun yerli ve milli araç üreticilerine toplamda 2,6 milyar lira ek gelir sağlanacak.







