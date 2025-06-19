Sakaryalı arıcılarda bereket beklentisi

Sakarya'nın Hendek ile Kocaali ilçeleri arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda tescilli kestane balı üretimi için çalışmalara başlayan arıcılar, zararlı gal arısına karşı yapılan çalışmalar ve ağaçlarda açan çiçeklerin uzunluğu dolayısıyla sezonun verimli geçmesini umuyor. Akyazı, Ferizli, Kaynarca ve Hendek ilçeleri ile çevre illerden gelen arıcılar, coğrafi tescilli Çam Dağı Kestane Balı üretimi için sezonu açtı. Yaklaşık 100 arıcı, kahverengi, sarı ve beyaz renkli kovanlarıyla dağlık alana yerleşti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren dağın doğal bitki örtüsünde açan kestane çiçeklerine konarak nektar toplayan arılarla ilgilenen ve kovanların bakımını yapan arıcılar, ilk üretimi yapmak için mesailerini sürdürüyor.





ARI İĞNESİ YEMEYİ SEVMEYEN BU İŞİ YAPAMAZ

İlçede uzun yıllardır arıcılıkla uğraşan Ali Halil Ay, arıcılığın sevmeden yapılmayacak kadar zahmetli ancak bir o kadar da zevkli meslek olduğunu söyledi. Ay, arıcılığın bilgi kadar sevgi ve sabır gerektiren bir iş olduğuna değinerek, "Arıcılık çok zevkli olduğu kadar zor bir iş ancak sevmek gerekiyor. Arı iğnesini de sevmek gerekiyor. Arı iğnesini yemeyi sevmeyen bu işi yapamaz. Herkes bu işi yapamaz. Özellikle alerjisi olanlar, ne kadar severse sevsin, bu işi sürdüremez" diye konuştu.





BİZİM BALIMIZ TESCİLLİ

Sakarya'nın coğrafi işaretli Çam Dağı Kestane Balı'nın pazarda fark yarattığını ve bu tescilin hem üreticiye hem de tüketiciye güven verdiğini aktaran Ay, şu şekilde devam etti: "Kestane balı birçok yerde üretiliyor ama bizim balımız tescilli. Ihlamur gibi diğer çiçeklerin az olması sayesinde kestane aromasının saflığı bozulmuyor. Bu da bizim tescil almamızda etkili oldu."





DUMANIN NEMİ GÜNEŞİN SICAKLIĞI ÖNEMLİ

Balın verimli olması için en önemli unsurun yüksek nem oranı olduğundan bahseden Ekşioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Hatta bize dededen kalma bir laf vardır; 'duman altı güneş' diye. Yani duman nemi yapacak, güneş de sıcaklığı oluşturacak. Bu her zaman rastlanan bir durum değil ama geçmişten gelen emareler var. Biz her zaman iyiye yoruyoruz. Arımızın gür, balımızın bol olacağı beklentisi var."



