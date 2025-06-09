Şehirlere gürültü kalkanı

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde şehirlerin stratejik gürültü haritalarını ve bu haritalara dayalı gürültü eylem planlarını hazırlamaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası projelerle desteklenen çalışmalar neticesinde bugüne kadar toplam 66 ilin gürültü haritaları tamamlandı. Gürültü haritaları, kara yolları, demir yolları, havaalanları ve endüstriyel kaynaklardan yayılan gürültü seviyelerini belirleyerek, bu gürültünün etkilediği nüfusu ortaya koyuyor.

Gürültü haritalarının ardından, belirlenen "sıcak noktalar" dikkate alınarak hazırlanan gürültü eylem planları, şehirlerin gürültü ile mücadelede yol haritasını oluşturuyor. Bugüne dek Konya, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Antalya, Bolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Trabzon, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Denizli, Kütahya, Uşak ve İzmir olmak üzere 22 ilin eylem planları tamamlandı. Bu planlarda, gürültü kaynaklarının türü, yaydığı ses düzeyi, etkilediği insan sayısı, azaltım önlemlerinin maliyet-etkinliği, sosyal kabul edilebilirliği ve uygulanabilirliği gibi çok boyutlu analizlere yer veriliyor.

Gürültü eylem planları yalnızca ses azaltımı değil, aynı zamanda şehir yaşam kalitesini artırmayı da amaçlıyor. Bu kapsamda, sessiz alanların korunması, şehir planlamalarına entegre edilmesi ve kamusal dinlenme alanlarının geliştirilmesi gibi hedefler de planlarda yer alıyor. Eylem planları ayrıca çevre düzeni, trafik ve hava kalitesi gibi diğer planlama süreçlerini de etkileyerek çok yönlü sürdürülebilir kentleşmeye katkı sağlıyor. Bakanlık, yerel yönetimlerin talep etmesi halinde gürültü bariyeri yapımı gibi fiziksel müdahalelere teknik ve finansal destek sunarak, uygulamada sürekliliği ve etkinliği artırmayı hedefliyor.