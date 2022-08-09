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POLİTİKA

Saldırılara hareketsiz kalmamız beklenemez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında PKK’nın Suriye’deki saldırılarına tepki gösterdi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
​Saldırılara hareketsiz kalmamız beklenemez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Çavuşoğlu, Karabağ’da barışın önündeki işgal engeli yıkılırken Türkiye’nin doğrunun, haklının ve adaletin yanında durduğunu vurgulayarak “Bu sayede bugün işgal altındaki toprakları, yerlerinden edilmiş kişileri, Azerbaycan’ın tabiriyle kaçkın-göçkünleri ve her an patlayacak çatışmayı değil, bölgesel barışı ve iş birliğini konuşuyoruz. Buradan Ermenistan’ı da yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin kuzeyinde operasyonlara değinen Çavuşoğlu şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeyinde kahraman güvenlik güçlerimizin Suriye Milli Ordusu ile ortaklaşa düzenlediği harekâtlar, sivillerin güvenliğini temin ederek, BM standartlarında güvenli ve gönüllü geri dönüşlerin önünü açtı. Ancak, PKK/PYD/YPG terör örgütü ve uzantılarının bu istikrar ortamını bozmak ve ayrılıkçı gündemini ilerletmek için ülkemize ve Suriyeli sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Milyonlarca Suriyelinin güvenliğine katkı sağlayan ülkemizin, bu saldırılar karşısında hareketsiz kalması beklenemez.”

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