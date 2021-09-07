Salgına karşı tek kozumuz aşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki programının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kabine Toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, sel felaketinin yaralarının sarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederek afette kaybolan 15 kişinin ise halen arandığını söyledi.
Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:
345 MİLYON YARDIM TOPLANDI
- “Afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan mebla 345 milyon lirayı buldu. Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarında. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden felaketlerin izini silmekte kararlıyız.”
BÜYÜMEDE HEDEF YÜZDE 9
“Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. İnşallah enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz. Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bir defa bunu herkes bilecek. Bu yılı yüzde 9 civarında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz.”
KAMUYA TAŞIT FİLO YÖNETİMİ
- Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildiren Erdoğan, “Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için kamu taşıt filo yönetim sistemini kuracağız” dedi.
VATANDAŞLARA AŞI DAVETİ
Koronavirüsle mücadelede aşının önemine vurgu yapan Erdoğan, “Salgınla mücadelede tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerinin tam kapasiteyle üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşı olmaya veya aşılamalarını tamamlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Pirinç alım fiyatı belli oldu
- Çeltik üretimi için belirlenen fiyatları da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çeltik hasadı için TMO’nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır” dedi.