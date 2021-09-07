Salgına karşı tek kozumuz aşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki programının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Kabine Toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, sel felaketinin yaralarının sarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederek afette kaybolan 15 kişinin ise halen arandığını söyledi.

GÜNDEM Yüz yüze eğitimde kararlıyız

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

345 MİLYON YARDIM TOPLANDI

“Afetler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan mebla 345 milyon lirayı buldu. Üç afet bölgesinde vatandaşlarımızın 509 milyon liralık zararı çıktı. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı 3 bin 800 civarında. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden felaketlerin izini silmekte kararlıyız.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada yeni tedbirler var

BÜYÜMEDE HEDEF YÜZDE 9

“Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. İnşallah enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz. Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazlarımız arasındadır. Bir defa bunu herkes bilecek. Bu yılı yüzde 9 civarında bir büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz. Ekonominin yüzde 5.3 büyümesini öngörüyoruz.”

REKLAM

OYNAT 01:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet bunu iyi dinlesin döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin döviz rezervlerinin 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen seneyi 93.3 milyar dolarla kapattığımız döviz rezervlerimiz, özellikle muhalefet burayı iyi dinlesin, 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda. Bu yılın ilk yarısında sağlanan istihdam artışı 1.5 milyonu aştı. İnşallah enflasyon meselesinin de üstesinden geleceğiz. Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara inmesini hedefliyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KAMUYA TAŞIT FİLO YÖNETİMİ

Orta Vadeli Program kapsamında, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli gerilemesini hedeflediklerini bildiren Erdoğan, “Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için kamu taşıt filo yönetim sistemini kuracağız” dedi.

OYNAT 00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlara aşı çağrısında bulundu. Salgınla mücadelede hala tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerlerinin tam kapasite üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı bir kez daha aşılarını yaptırmaya ve tamamlamaya davet ediyorum.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

VATANDAŞLARA AŞI DAVETİ

Koronavirüsle mücadelede aşının önemine vurgu yapan Erdoğan, “Salgınla mücadelede tek ve en önemli kozumuz aşıdır. Okulların açıldığı, iş yerinin tam kapasiteyle üretime geçtiği şu dönemde vatandaşlarımızı aşı olmaya veya aşılamalarını tamamlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Pirinç alım fiyatı belli oldu