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Salonun aklı metinde değil ‘aday’daydı

CHP’nin başını çektiği 6’lı Masa’nın hükümet protokolü niteliğindeki mutabakat metnini açıkladığı organizasyonu “Aday kim olacak?” endişelerinin gölgesinde kaldı. Adayda gecikme eleştirilirken 244 sayfalık metnin dili ise bürokratik bulundu.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
6’lı Masa’nın hükümet protokolü niteliğindeki mutabakat metnini açıkladığı organizasyonu “Aday kim olacak?” endişelerinin gölgesinde kaldı.

6’lı Masa’nın hükümet protokolü niteliğindeki mutabakat metnini açıkladığı organizasyonu “Aday kim olacak?” endişelerinin gölgesinde kaldı.

6’lı Masa’nın seçim ve kazanılması halinde sonrasına ilişkin anayasası konumundaki Ortak Politikalar Mutabakat Metni, CHP’liler arasında “bürokratik” bulunurken, salonda ise metinden ziyade aday merak edildi.

Metnin açıklandığı ATO Congresium’da dikkatler 244 sayfalık metinden ziyade ‘Aday kim olacak ve ne zaman açıklanacak?’ sorularına yöneldi. Salonu ve dışını dolduranlar kendi aralarında hem bu sorulara yanıt aradı hem de ‘Aday nasıl kazanabilir?’, ‘Aday-Masa arasındaki ahenk-uyum’ konularına kafa yordu.

‘BÜROKRATİK’ BULUNDU

Bu nedenle uzun metne yönelik dikkatler zaman ilerledikçe ikinci plana düştü. Bu durum konuşmalara da yansıdı Metnin diline ilişkin de eleştiriler yükseldi. Metin fazla bürokratik bulunurken, anlatımda siyasi eksikliğe vurgu yapıldı.

ADAYDAN SONRA AÇIKLANSAYDI

  • Bu kapsamda “Bir vaat sunuluyorsa bürokratik bir dil değil daha siyasi bir jargonun kullanılmasının vatandaş nezdinde daha anlaşılabilir” olduğu değerlendirmeleri yapıldı. Mutabakat metninin açıklanma zamanlamasına yönelik çekinceler de düşüldü. Aday belirlendikten sonra açıklanmasının daha büyük etki oluşturabileceği belirtildi. 6’lı Masa’nın ortaklarından CHP’de bu yönde görüşler dile getiriliyor.

İkili istişareler başlıyor

13 Şubat’ta kesinleşmesi ve sonrasında duyurulması beklenen ortak adayla ilgili 6’lı Masa, liderleri ‘ikili’ istişarelere başlıyor. On ikinci toplantı öncesinde aday için liderlerin ikili temasının gündemde olduğu bildirildi. Komisyonlar düzeyinde anket çalışması, teşkilatların nabzını ve parti yönetimlerinde değerlendirmelerde bulunulan 6’lı Masa’da değerlendirmelerin ardından genel başkanlara sunulan raporlar sonrasında liderlerin ikili bir şekilde bir araya gelmesi bekleniyor. Buluşmaların parti genel merkezlerinde olmayacağı değerlendiriliyor.


#Ortak Politikalar Mutabakat Metni
#CHP
#Seçim
#Adaylık
#6'lı Masa
1 saat önce
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Salonun aklı metinde değil ‘aday’daydı
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