Salonun aklı metinde değil ‘aday’daydı

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6’lı Masa’nın hükümet protokolü niteliğindeki mutabakat metnini açıkladığı organizasyonu “Aday kim olacak?” endişelerinin gölgesinde kaldı.
6’lı Masa’nın seçim ve kazanılması halinde sonrasına ilişkin anayasası konumundaki Ortak Politikalar Mutabakat Metni, CHP’liler arasında “bürokratik” bulunurken, salonda ise metinden ziyade aday merak edildi.
Metnin açıklandığı ATO Congresium’da dikkatler 244 sayfalık metinden ziyade ‘Aday kim olacak ve ne zaman açıklanacak?’ sorularına yöneldi. Salonu ve dışını dolduranlar kendi aralarında hem bu sorulara yanıt aradı hem de ‘Aday nasıl kazanabilir?’, ‘Aday-Masa arasındaki ahenk-uyum’ konularına kafa yordu.
Bu nedenle uzun metne yönelik dikkatler zaman ilerledikçe ikinci plana düştü. Bu durum konuşmalara da yansıdı Metnin diline ilişkin de eleştiriler yükseldi. Metin fazla bürokratik bulunurken, anlatımda siyasi eksikliğe vurgu yapıldı.
13 Şubat’ta kesinleşmesi ve sonrasında duyurulması beklenen ortak adayla ilgili 6’lı Masa, liderleri ‘ikili’ istişarelere başlıyor. On ikinci toplantı öncesinde aday için liderlerin ikili temasının gündemde olduğu bildirildi. Komisyonlar düzeyinde anket çalışması, teşkilatların nabzını ve parti yönetimlerinde değerlendirmelerde bulunulan 6’lı Masa’da değerlendirmelerin ardından genel başkanlara sunulan raporlar sonrasında liderlerin ikili bir şekilde bir araya gelmesi bekleniyor. Buluşmaların parti genel merkezlerinde olmayacağı değerlendiriliyor.