Salonun aklı metinde değil ‘aday’daydı

Bu kapsamda “Bir vaat sunuluyorsa bürokratik bir dil değil daha siyasi bir jargonun kullanılmasının vatandaş nezdinde daha anlaşılabilir” olduğu değerlendirmeleri yapıldı. Mutabakat metninin açıklanma zamanlamasına yönelik çekinceler de düşüldü. Aday belirlendikten sonra açıklanmasının daha büyük etki oluşturabileceği belirtildi. 6’lı Masa’nın ortaklarından CHP’de bu yönde görüşler dile getiriliyor.