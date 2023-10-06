Salt çoğunlukla hızlı dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen ay İstanbul’da toplanan ve kentsel dönüşümün yol haritasını oluşturacak “Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şûrası’nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgide, İstanbul özelinde kentsel dönüşümün kat maliklerinin yüzde 50+1’inin kararıyla olarak yapılması, İstanbul özelinde saklı kalmak kaydıyla inşaat ruhsatının yüzde 50+1 ile alınabilmesi gibi tavsiyeler yer aldı.

DAVALAR YIKIMDAN SONRA AÇILSIN

Bildirgede ayrıca dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla tebligatların yapıların kapılarına asılması, muhtarlıklarda askıya çıkarılması, İstanbul’da “Yarısı Bizden” kampanyasının açıklanabilmesi için mali yardım hükmünün kanuna eklenmesi, yıkılan riskli yapıların arsa haline gelmesinden sonra ortaklığın giderilmesi için dava açılması gibi tedbirlerin gerekliliğine vurgu yapıldı. Sonuç bildirgesini açıklayan Bakan Özhaseki şunları söyledi: “Türkiye’nin beka meselesi olan kentsel dönüşümde uygulanması istenen 5 ana madde şu şekildedir: İstanbul özelinde kentsel dönüşüm salt çoğunluğa göre yani yüzde 50+1 olarak yapmalıdır.

İNŞAAT RUHSATI İÇİN SALT ÇOĞUNLUK

Dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla tebligatlar, yapıların kapılarına asılmalı, e-Devlet üzerinden bildirilmeli ve muhtarlıklarda ilan edilmelidir İstanbul’da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasının açıklanabilmesi için mali yardım hükmü kanuna eklenmelidir. Yıkılan riskli yapıların arsa haline gelmesinden sonra ortaklığın giderilmesi için dava açılabilecek. Kentsel dönüşümdeki anlaşmazlıkları çözmek için ara buluculuk sisteminin devreye alınmalı, sadece kentsel dönüşüm davalarına bakan ihtisas mahkemelerinin kurulmalı, gerek afetlere karşı dirençliliği gerekse de hızlı ve güvenli inşası sebebiyle afet bölgesinde başta köy evlerinde kullanılmak üzere çelikten yapılar yaygınlaştırılmalıdır.

107 ayrı öneri

Şuranın sonuç bildirgesinden öne çıkan diğer öneriler şöyle:

RİSKLİ YAPILARA ABONELİK YOK

* Riskli yapı tespiti yapılan yapılara altyapı kurumları tarafından yeni abonelik verilmesinin önüne geçilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı.

* Kentsel dönüşüm sürecinin daha hızlı yürütülmesi amacıyla kamu-özel ortaklığını geliştirmek üzere düzenleme yapılmalı.

* Kentsel dönüşüme açılan davalar nedeniyle oluşan kamu zararının davanın kaybedilmesi halinde davacıdan tahsil edilmesine ilişkin düzenleme yapılmalı.

TEKELE ENGEL

* Kentsel dönüşüm uygulamalarında yatırımcı, geliştirici ve inşaatçı aktörlerinin yeniden kurgulanması gerekmekte olup böylece üç aktörün tekel hale gelmesi engellenerek kentsel dönüşüm uygulamalarının sağlıklı, verimli ve finansal açıdan öngörülebilir hale gelmesi sağlanmalı.

DÖNÜŞÜME ÖZEL FON

* Ülke genelinde gerçekleştirilmesi gereken kentsel dönüşüm uygulamaları için özel fon havuzları vb. kaynaklar geliştirilmeli.

* Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinde konut üretimini desteklemek amacıyla malzemelerin üretim ve temininde vergi muafiyeti uygulamaları sağlanmalı.

KADEMELİ EMLAK VERGİSİ

* İstanbul’da ikiden fazla konutu olan kişilerin bu konutlarda kademeli olarak Emlak Vergisi artırılmalı, riskli yapısını tahliye edene ve konutunu kiralayana vergi indirimi uygulanmalı.

* Dönüşüm için mecburi olması haricinde İstanbul’da yeni bir alan imara açılmamalı.







