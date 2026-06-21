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SAMP-T’de ortak üretim masada

SAMP-T’de ortak üretim masada

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0021/06/2026, Pazar
G: 21/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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SAMP--T
SAMP--T

NATO’nun hava savunma planlaması kapsamında İtalya tarafından Türkiye’ye gönderilen ve Konya’da kurulumu devam eden SAMP-T hava savunma sistemi, Türkiye ile İtalya arasındaki SAMP-T görüşmelerine yeni bir ivme kazandıracak.

Ankara, bir yandan NATO görevi kapsamında konuşlandırılan sistemi yakından takip ederken diğer yandan İtalya ile teknoloji transferi ve ortak üretimi içeren yeni bir hava savunma iş birliği için görüşmelere hazırlanıyor.

6 AY GÖREV YAPACAK

SAMP-T bataryası, ilk etapta 6 ay boyunca görev yapacak. Sürenin sonunda sistemin görevine devam edip etmeyeceği yapılacak değerlendirmelere göre karar verilecek. Türkiye ve İtalya’nın, SAMP-T üzerinden yeni iş birliği fırsatları oluşturması bekleniyor. Türkiye, yerli ve millî hava savunma projelerini güçlendirirken kritik bir ara çözüm olarak görülen SAMP-T sistemi için İtalya ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Görüşmelerde teknoloji transferi, ortak üretim imkânları ve yerli katkı oranının artırılması başlıklarının ön plana çıkması bekleniyor. SAMP-T projesi daha önce Fransa’nın da dahil olduğu üçlü bir yapı içinde gündeme gelmiş, ancak siyasi gerilimler ve Türkiye’nin hassasiyetlerinin yeterince karşılanmaması nedeniyle ilerleyememişti.



#Savunma Sanayi
#SAMP-T
#Diplomasi
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