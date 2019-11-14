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AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da araba parasına bir horoz iki tavuk

Şampiyonları araba parasına sattı: Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

Afyonkarahisar'da bir süs tavuğu yetiştiricisi, Türkiye şampiyonu olan bir horoz ve 2 tavuğu bir araba parasına sattı. Süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, " Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa’da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Afyonkarahisar'da bir horoz ve iki tavuk 15 bin liraya satıldı.
Afyonkarahisar'da bir horoz ve iki tavuk 15 bin liraya satıldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yaşayan süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada şampiyon olan “Layt Brahma Tavuk” cinsi ve 2019 yılında “Bozkurt” isimli bir horoz, iki tavuğun bulunduğu grupla şampiyon oldu. Doğan, şampiyon olduğu horoz ve tavukları 15 bin TL’ye sattığını açıkladı.

Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu
HAYAT
Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu

"5 yıldır uğraşıyorum"

Uzun yıllardır süs tavukçuluğu ile uğraştığını söyleyen Doğan, "Bir tavuğumuzu 15 bin TL karşılığında verdik. 2019 yılında Türkiye Şampiyonu olan bir hayvanımız bu. Yanında 2018 yılı şampiyonu olan tavuğumuzu da verdik. 5 senedir süs tavukları ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlara gidiyorum" diye konuştu.

2 bin liraya satılıyor
EKONOMİ
2 bin liraya satılıyor

"Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonluğu"


Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Doğan, "2018 yılında 'Layt Brahma Tavuk' cinsi ile ilk şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında 'Bozkurt' isimli bir horozla şampiyon olduk. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu
FOTOĞRAF 11
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini, zamanla gelir kapısı haline getirdi.
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İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaktaki 5 dönümlük alanda süs tavuğu yetiştirmeye başlayan Demir, zamanla hem bunların hem de kümeslerin sayısını artırdı.
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Demir, süs tavuklarından elde ettiği renkli yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı.
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Demir yaptığı açıklamada, 2016 yılında 6 tavuk ve 1 horozla hobi amaçlı yetiştiriciliğe başladığını söyledi.
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Sosyal medya aracılığıyla gördüğü süs tavuklarını satın aldığını belirten Demir, şu an 27 farklı ırkta 350'ye yakın süs tavuğu ve horozunun bulunduğunu dile getirdi.
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Zamanla kendisiyle aynı hobiyi paylaşan kişilerle iletişim kurup, yumurtaları karşılıklı alıp verdiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:
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Süs tavuklarından mavi, yeşil, turuncuya yakın renklerde yumurta alıyorum. Hobi amaçlı hayvan beslerken Türkiye'den yumurtalara talep olmaya başladı. Önce kuluçkalık yumurta istediler. Elimdeki ırkları, kendi bahçelerinde hobi amaçlı beslemek için talepte bulundular. Talep artınca hem ırk çeşitlerini çoğalttık hem de insanların isteklerine yetiştirmeye çalıştık. Şu an sipariş üzerine yumurta gönderiyorum. Türkiye geneline gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim.
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Demir, süs tavukları meraklılarının yanı sıra ailelerin çocuklarıyla bahçeyi ziyaret etmeye başladığını ifade etti.
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Hafta sonu çocuklarıyla bahçeye gelen ailelerin keyifli vakit geçirdiğini vurgulayan Demir, Günlerini burada geçirenler çok mutlu oluyor. Hafta sonunu iple çeken çocuklar var, tavukları yemliyor, onlarla özgürce oynuyorlar. diye konuştu.
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Demir, ailelerin, toprak ve hayvanlarla uğraşabileceği hobi alanları oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.
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Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu
Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, hobi olarak yetiştirdiği süs tavuklarının sayısını zamanla artırarak, renkli yumurtalarını sipariş üzerine Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göndermeye başladı. Adnan Demir "Türkiye geneline yumurta gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim" dedi.


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