Şampiyonları araba parasına sattı: Yurt içi ve yurt dışından talep yağıyor

Afyonkarahisar'da bir horoz ve iki tavuk 15 bin liraya satıldı.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde yaşayan süs tavuğu yetiştiricisi Kadir Doğan, Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada şampiyon olan “Layt Brahma Tavuk” cinsi ve 2019 yılında “Bozkurt” isimli bir horoz, iki tavuğun bulunduğu grupla şampiyon oldu. Doğan, şampiyon olduğu horoz ve tavukları 15 bin TL’ye sattığını açıkladı.

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"5 yıldır uğraşıyorum"

Uzun yıllardır süs tavukçuluğu ile uğraştığını söyleyen Doğan, "Bir tavuğumuzu 15 bin TL karşılığında verdik. 2019 yılında Türkiye Şampiyonu olan bir hayvanımız bu. Yanında 2018 yılı şampiyonu olan tavuğumuzu da verdik. 5 senedir süs tavukları ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak Türkiye Süs Tavukları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonlara gidiyorum" diye konuştu.

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"Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonluğu"



Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Doğan, "2018 yılında 'Layt Brahma Tavuk' cinsi ile ilk şampiyonluğu elde ettim. 2019 yılında 'Bozkurt' isimli bir horozla şampiyon olduk. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talep alıyoruz. 80 kadar tavuk yavrularımız mevcut hedefim süs tavukçuluğu noktasında Avrupa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.