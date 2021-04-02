Gündem Samsunda ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı
SAMSUN TÜRKİYE

Samsun haber: Ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı

Samsun'da ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, "Karadeniz Bölgesi’nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından aileleriyle birlikte 14 kişi pozitif çıkıyor. Yayılımda çocuklarımız çok etkili bu konuda çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Samsun haber: Ortak flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi pozitif çıktı
Koronavirüs sürecinde eğitimin aksatılmaması için yüz yüze eğitim seyreltilmiş model şeklinde uygulanmaya başlandı.

Uzaktan eğitim 1 Mart’tan itibaren yerini yüz yüze eğitime bıraktı. Koronavirüs sürecinde eğitimin aksatılmaması için yüz yüze eğitim seyreltilmiş model şeklinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ iller 17’den 58’e yükseldi. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, vaka artışlarında öğrencilerin önemli bir faktör olduğunu belirterek, bulaş konusunda öğrencilere eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

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Samsun’da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, "Artışın etkenlerinden birisi de okulların açılması. Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi’nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi koronavirüs oluyor. Bir çocuk masumca ‘ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor. Yayılımda çocuklarımız çok etkili bu konuda çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerini koruyor fakat torunlarıyla ve çocukları ile görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşamayan herkes birbirlerine karşı risk faktörü. Bir anneanne ve dede, ‘pandemi boyunca hiç kimse ile görüşmemiştik, sadece kızımız ve oğlumuz gelmişti’ diyor. Dede torununu kucağına alıyor ve severken torunu hapşırıyor. Şimdi dede ve anneanne pozitifler. Bulaş konusunda çocuklara eğitim verilmesi ve öğretmenlerimizin de bir an önce aşılanması lazım. Normal hayatımıza bir şekilde geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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"Vakit kaybetmeden test yaptırmamız gerekiyor"

Testlerin ne kadar erken yapılırsa bulaşın da o kadar önleneceğini ifade eden Prof. Dr. Asuman Birinci, “Kasım ve aralık ayındı çok büyük bir pik yaşadık. Şu an kasım ve aralık kadar olmasa da giderek vaka sayılarımız artıyor. Fakat kasım ve aralık ayında Samsun’da 2 laboratuvar vardı. Şu an 10 laboratuvarımız var. Testlerimiz çok kısa süre içerisinde çıkıyor. Şikayetlerimiz varsa istediğimiz bir merkeze gidip vakit kaybetmeden test yaptırmamız gerekiyor. Ne kadar erken test yaptırırsak, yayılımı o kadar önlemiş oluruz” şeklinde konuştu.

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