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Samsun'da ilginç görüntü: Ekipler suçüstü yakaladı

Samsun'da ilginç görüntü: Ekipler suçüstü yakaladı

13:5216/01/2025, Perşembe
DHA
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Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (39), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E.'yi (38) suçüstü yakaladı. Aramalarda, 1 hilti, 1 kazma, 2 kürek, 1 manivela, 1 kırıcı hilti ucu, 1 delici hilti ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

#Samsun
#Vezirköprü
#Kaçak kazı

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