Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: Altı gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik adli makamların koordinesinde Şehitkamil ilçesinde önleyici kolluk devriyesi icra etti.

İcra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında izinsiz kazı yaptığı tespit edilen F.İ., F.Y., Y.K., F.D., O.K. ve F.T. isimli şahıslar, suçta kullandıkları aletler ile birlikte suçüstü yakalandı.