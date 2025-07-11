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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli yakalandı

21:1111/07/2025, Cuma
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
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Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, şüphelinin evinde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, F.K'nin (38) ikametine düzenledikleri operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik ecza hapı ele geçirdi.


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