Dışişleri’ndeki ‘mahrem’lere operasyon

FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü aktif görevde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Konuya ilişkin bilgilendirme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. FETÖ'nün Dışişleri Teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda, Dışişleri Teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 19, hâlâ kurumda çalışan 4 kişi ile farklı kurumlardaki 2 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Ankara merkezli 8 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da Adalet Bakanlığı ve ilgili güvenlik kurumlarının ortak çalışması ile büyük çoğunluğu daha önce Dışişleri’nden uzaklaştırılmış 19 şahıs ve yakınlarına operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyon hazırlıklarının aylar sürdüğünü ve şüphelilerin bağlantılarının titiz çalışmalar sonucunda deşifre edildiğini aktaran kaynaklar, söz konusu kişilerin örgütün yapılanmasında rol aldığını ve FETÖ'nün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğunu bildirdi. Bakanlık kaynakları, terör örgütü FETÖ'yle mücadelenin yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.