FETÖ mağduru subaylara orgenerallik yolu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinde 'yaş haddine' dair önemli değişiklikler getiren yeni düzenleme ile FETÖ mağduru subayların terfi sürecinde yeni bir dönem başlıyor. AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifi, kıta görevlerinde başarı gösteren komutanların üst komuta heyetinde yer almasını hedefliyor. Buna göre, FETÖ kumpaslarıyla terfileri engellenen subaylar için orgeneral ve oramiral olma imkânı tanınacak.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’daki kurmay subayların yüzde 59’u FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edildi. Bu kapsamlı tasfiyenin ardından, özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve kurmaylık eğitimi alamayan; ancak İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkâm, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıflarda başarı gösteren subayların korgeneralliğe kadar yükselebilmesinin yolu açıldı. Böylece sahada görev yapan tecrübeli komutanların, üst düzey kararlarda da etkili olması sağlanacak. Kara Kuvvetleri’nde bir süredir uygulanan bu model, artık Deniz ve Hava Kuvvetleri için de geçerli olacak.