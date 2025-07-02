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FETÖ mağduru subaylara orgenerallik yolu

FETÖ mağduru subaylara orgenerallik yolu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinde 'yaş haddine' dair önemli değişiklikler getiren yeni düzenleme ile FETÖ mağduru subayların terfi sürecinde yeni bir dönem başlıyor. AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifi, kıta görevlerinde başarı gösteren komutanların üst komuta heyetinde yer almasını hedefliyor. Buna göre, FETÖ kumpaslarıyla terfileri engellenen subaylar için orgeneral ve oramiral olma imkânı tanınacak.


TECRÜBELİ KOMUTANLAR ETKİN OLACAK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’daki kurmay subayların yüzde 59’u FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edildi. Bu kapsamlı tasfiyenin ardından, özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve kurmaylık eğitimi alamayan; ancak İHA, piyade, istihbarat, uçak bakım, istihkâm, muhabere ve hava savunma gibi muharip sınıflarda başarı gösteren subayların korgeneralliğe kadar yükselebilmesinin yolu açıldı. Böylece sahada görev yapan tecrübeli komutanların, üst düzey kararlarda da etkili olması sağlanacak. Kara Kuvvetleri’nde bir süredir uygulanan bu model, artık Deniz ve Hava Kuvvetleri için de geçerli olacak.


FETÖ'NÜN ÖNÜNÜ KESTİĞİ SUBAYLAR

15 Temmuz öncesinde FETÖ mensupları, irtibatı bulunmayan subayların Harp Akademileri'ne girişini çeşitli yöntemlerle engellendi. Yeni düzenlemeyle, muharip sınıflardan gelen tuğgeneral, tuğamiral, tümgeneral ve tümamiral rütbesindeki personelin, korgeneral ve koramiralliğe, ardından orgeneral ve oramiralliğe yükselebilmesi için harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini tamamlama şartı aranmayacak. Ayrıca harp akademileri eğitimini tamamlamış personelin, harp enstitüsü eğitimi almış sayılması yönünde değişiklik yapılacak.


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